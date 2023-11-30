Компания Loongson опубликовала результаты тестирования десктопного процессора 3A6000, сравнив его с Intel Core i5-14600K

Loongson представила результаты тестирования своего нового настольного процессора 3A6000, проведя сравнение с моделью Intel Core i5-14600K. Важно отметить, что для получения этих результатов Loongson выровняла тактовые частоты обоих процессоров перед проведением бенчмарка, создавая равные условия.

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Новый процессор Loongson 3A6000 оснащен четырьмя ядрами LA664 (8 потоков исполнения) и использует микроархитектуру Dragon 4-го поколения. Этот процессор поддерживает 128-битные инструкции LSX, а также 256-битные LASX и SMT2. Максимальная тактовая частота китайского процессора составляет 2,5 ГГц. Для демонстрации потенциала своего чипа, Loongson уменьшила тактовую частоту Core i5-14600K до уровня 2,5 ГГц.

В результате тестирования Loongson 3A6000 показал превосходство над Intel Core i5-14600K в однопоточной дисциплине и почти сравнялся с ним при использовании всех ядер. При сравнении с процессором Core i3-10100, работающим на тактовой частоте 2,5 ГГц, новый чип Loongson продемонстрировал заметно более высокие результаты производительности. Даже когда Intel достигает штатных 4,3 ГГц, оба процессора показывают почти идентичные результаты.

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Согласно имеющейся информации, для разгона до 3 ГГц требуется система охлаждения с использованием жидкого азота. Предполагается, что в будущем Loongson представит настольные процессоры с более высокой тактовой частотой. На данный момент продукция бренда доступна только на китайском рынке и требует использования совместимых материнских плат, таких как ASUS XC-LS3A6M, которая участвовала в проведенных тестах.