Varjo XR-4 представляет собой гарнитуру смешанной реальности (VR + AR)

Финская компания Varjo анонсировала свою новую VR/AR-гарнитуру, Varjo XR-4, стоимостью $3990, предлагая более высокий уровень технологий по сравнению с аналогами на рынке. Это устройство обещает пользователю инновационный опыт смешанной реальности, выходя за рамки обычных предложений.

реклама

Varjo XR-4 оборудована двумя дисплеями mini-LED разрешением 3840х3744 пикселей, поддерживающими яркость до 200 кд/м² и обновление 90 Гц. Это устройство способно воспроизводить 98% цветового пространства sRGB и 96% DCI-P3, обеспечивая впечатляющую визуальную глубину.

Оснащенная парой 20-мегапиксельных камер, Varjo XR-4 позволяет пользователям взглянуть на окружающий мир с удивительной четкостью 33 пикселя на дюйм, позволяя виртуальным объектам естественным образом вливаться в реальное окружение.

Система также включает в себя LiDAR-датчик для сканирования окружающего пространства на расстоянии до 7 метров, камеры для отслеживания движений глаз, стереодинамики с пространственным звучанием и микрофоны с шумоподавлением, обеспечивая максимально реалистичный опыт виртуальной и дополненной реальности.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Базовая версия Varjo XR-4 оценена в $3990, а также доступны беспроводные контроллеры для каждой руки за $199 за штуку. Компания также предлагает продвинутую версию XR-4 Focal Edition с улучшенной картинкой и автофокусом по цене от $9990. Для правительственных ведомств Varjo выпускает XR-4 Secure Edition с повышенным уровнем безопасности и возможностью работы в офлайн-режиме по индивидуальному заказу.