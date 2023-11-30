Во время Fan Expo San Francisco 2023 Тони Тодд, голос симбиота, сказал, что лишь 10% озвученных им реплик вошло во вторую Marvel’s Spider-Man, и, вполне возможно, Insomniac Games сохранила излишек «на будущее»

Marvel’s Spider-Man 2 стал одним из наиболее значимых и ярких игровых релизов этой осени. Сомнений по поводу выхода дополнений к игре почти нет, и, судя по высказыванию одного из актеров, касающемуся потенциального обновления, без Венома в нем, вероятно, не обойдется.

реклама

На мероприятии Fan Expo San Francisco 2023 Тони Тодд, озвучивший симбиота, заявил, что всего 10% его голосовых реплик были использованы в Marvel’s Spider-Man 2, и, возможно, Insomniac Games сохранила остальные для будущих обновлений. Тодд также поделился информацией о сцене, которая, по его словам, должна была присутствовать в игре: зловещий костюм, примерявшийся на Майлза Моралеса. Тем не менее, по каким-то причинам эта сцена так и не была включена в финальную версию.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Напомним, что Marvel’s Spider-Man 2 была выпущена 23 октября. На данный момент игра доступна только на PlayStation 5, но есть надежда среди геймеров, что рано или поздно Sony выпустит ее и на ПК.