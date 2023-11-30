Подобное решение позволяет существенно сэкономить на охлаждении, особенно с учётом перспективы масштабирования проекта

В китайском городе Линшуй, провинция Хайнань, активно ведется строительство уникального подводного центра обработки данных, который обещает стать первым в мире своего рода. Этот инновационный проект не только поднимает планку энергоэффективности, но и предлагает существенные экологические выгоды.

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Недавно успешно запущен второй блок подводного дата-центра: полностью герметичная капсула весом 1300 тонн установлена на глубине около 35 метров, пройдя погружение за три часа. Руководитель проекта сообщил, что применена инновационная технология гравитационных тепловых трубок, а морская вода выступает в роли естественного источника охлаждения. Эти решения позволяют повысить энергоэффективность центра на 40–60%, сравниваемую с традиционными наземными аналогами.

Одна такая подводная единица, как утверждают, равна по производительности 60 000 обычным ПК и способна обработать более 4 миллионов изображений высокого разрешения всего за 30 секунд. В общей сложности планируется установить 100 подобных блоков, создавая комплекс, который эквивалентен 6 миллионам ПК. Замечательно, что этот дата-центр может также служить суперкомпьютером для выполнения сложных объемных вычислений.

Согласно оценкам разработчиков, подводный центр обработки данных потребляет на 122 миллиона киловатт-часов электроэнергии меньше, чем его наземные аналоги такого же размера, а также требует гораздо меньше строительных материалов для своего возведения. Ежегодно он способен сэкономить до 105 000 тонн пресной воды, что является важным вкладом в экологию.

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Интересно отметить, что несколько лет назад Microsoft также проводила успешные тесты подводного дата-центра, что подчеркивает актуальность и перспективность этого инновационного направления в сфере обработки данных.