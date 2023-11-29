Несмотря на невысокую стоимость, аппарат получил быстрый дисплей, ёмкий аккумулятор, большой объём памяти и двойную камеру

Infinix представила в России свой новый недорогой смартфон Infinix SMART 8. Даже несмотря на доступную цену, устройство обеспечивает быстротк дисплея, емкий аккумулятор, обширный объем памяти и двойную камеру.

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Экран Infinix SMART 8 имеет диагональ 6,6 дюйма с разрешением HD+, обновляется со скоростью 90 Гц и обеспечивает пиковую яркость 500 нит. Также добавлена поддержка "Смарт-панели" для удобного отображения уведомлений, статуса зарядки, а также другой информации. В основе смартфона используется процессор Unisoc Tiger T606, работающий с 4 ГБ оперативной памяти (с возможностью расширения до 8 ГБ) и 128 ГБ встроенной памяти.

Тыльная камера Infinix SMART 8 оснащена 13-мегапиксельным основным сенсором и кольцевой вспышкой, а фронтальный модуль имеет разрешение 8 Мп. За питание смартфона отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, обеспечивающий, по заверению производителя, весьдневную работу устройства.

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Цены на Infinix SMART 8 стартуют от 9990 рублей за версию 4/64 ГБ, в то время как модель с 4/128 ГБ доступна за 11 990 рублей.