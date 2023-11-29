Жителям России, правда, для пополнения коллекции придётся воспользоваться VPN — в противном случае Ubisoft Connect неизменно выдаёт ошибку

В связи с восьмой годовщиной релиза Assassin’s Creed Syndicate, Ubisoft готовит особый подарок для геймеров – PC-версию этой исторической игры, переносящей вас в Лондон XIX века. Акция продлится до 6 декабря, предоставляя всем желающим возможность добавить этот хит в свою коллекцию. Жителям России стоит воспользоваться VPN, чтобы избежать возможных ошибок в Ubisoft Connect.

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Assassin’s Creed Syndicate, выпущенная 23 октября 2015 года, занимает особое место в серии, следуя за критически успешным Assassin’s Creed Unity. Именно после выхода Syndicate и на фоне положительного отклика критиков компания Ubisoft решила на некоторое время заморозить производство новых частей. Таким образом, в 2016 году отсутствовали новые приключения ассасинов и тамплиеров.

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Не упустите уникальную возможность окунуться в прошлое Лондона и стать частью этой захватывающей истории – акция завершится 6 декабря в 16:00 по московскому времени.