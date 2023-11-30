В сети появились новые сведения о будущем флагмане HUAWEI — смартфоне P70 Art. По данным инсайдеров, гаджет получит уникальную конфигурацию камеры, которая из-за особенностей конструкции будет в несколько раз дороже, чем у базовой версии

Новая информация о предстоящем смартфоне HUAWEI P70 Art стала доступна онлайн. Согласно сообщениям инсайдеров, этот флагман обещает впечатляющую камеру с уникальной конфигурацией, цена которой из-за особенностей конструкции будет значительно выше, чем у стандартной версии.

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Аналитик Мин-Чи Куо, опираясь на информацию от поставщиков компонентов, утверждает, что задняя камера HUAWEI P70 Art будет оснащена дюймовым датчиком изображения в сочетании с гибридным объективом 1GP6. Этот объектив состоит из одной литой стеклянной линзы и шести пластиковых элементов, делая его выбором, стоимость которого в несколько раз выше по сравнению с классической схемой P7. Дополнительно, базовая модель смартфона будет оборудована объективом 5P (сенсор 1/3,6"), в то время как P70 Pro получит шестилинзовую оптику (6P) с датчиком размером 1/2,5".

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Прогнозируется, что компания выпустит до 15 миллионов смартфонов P70, что приведет к значительному росту ее годовых показателей на 230%. Это также принесет выгоду партнерам компании, таким как Largan и Sunny Optical, ответственным за производство камерных линз. И, наконец, Куо подчеркнул, что одним из преимуществ новинки будет процессор Kirin, не раскрывая, однако, конкретной модели.