Не дожидаясь инсайдерских «сливов», компания realme рассекретила дату презентации флагманского смартфона GT 5 Pro, выпустив серию официальных тизеров

Не дожидаясь утечек информации, компания realme представила дату выхода своего флагманского смартфона GT 5 Pro через официальные тизеры. Рекламные изображения, помимо анонса, раскрывают ключевые технические особенности предстоящего устройства.

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Официальная премьера realme GT 5 Pro запланирована на 7 декабря 2023 года. Одним из важных аспектов новинки стала система охлаждения, в основе которой три испарительные камеры общей площадью 12 000 мм². Согласно заявлению производителя, эта система способна снизить базовую температуру процессора на 21,8 °C, хотя точные сравнительные данные не предоставлены.

Дополнительный тизер раскрывает информацию о том, что устройство будет оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 3 и высокоскоростным накопителем стандарта UFS 4.0.

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По данным из сети, смартфон получит камеру с сенсором IMX890, телеобъективом и поддержкой фирменных ИИ-алгоритмов для улучшения качества съемки, включая режим HDR. Также устройству приписывается дисплей OLED с разрешением 1,5K и пиковой яркостью 3000 кд/м², а емкость аккумулятора составит 5400 мАч с поддержкой 100-ваттной быстрой зарядки. На данный момент цена realme GT 5 Pro остается неизвестной.