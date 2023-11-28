Он способен генерировать и писать картины, используя различные инструменты и стили

Ученые из МГТУ имени Баумана представили инновационного робота-художника, обладающего передовыми возможностями искусственного интеллекта. Этот новаторский творческий ассистент способен не только генерировать, но и создавать уникальные картины, используя разнообразные инструменты и стили.

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Конструкция робота включает в себя компактную платформу и манипулятор, оснащенный разнообразными инструментами: от кистей и маркеров до лазеров и ножей. Его творческий потенциал раскрывается на любой поверхности.

Создатели подчеркивают, что такой робот-художник сможет стать незаменимым помощником для иллюстраторов, дизайнеров и художников. Например, он поможет иллюстрировать книги, создавать картины, гармонирующие с интерьером, и даже украшать стены в уникальном стиле.

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Прототип робота-художника оценили всего в 5000 рублей, и к весне 2024 года инженеры планируют выпустить улучшенную версию. Кроме того, в планах создать веб-платформу, где любой желающий сможет легко сгенерировать уникальное изображение по своему вкусу и заказать его физическую копию.