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Nata15
Terra Classic вырос на 50% за день
Это побудило инвесторов нацелиться на отметку в $0,10

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Криптовалюта Terra Classic (LUNC) продолжает свой впечатляющий рост, увеличившись на 97,22% за последние 30 дней. Этот динамичный подъем в 54,23% за последние 24 часа подтолкнул цену к новым вершинам, достигнув $0,0001227.

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Это заметное изменение цены связано с несколькими ключевыми событиями. Во-первых, Terra Classic активно восстанавливается после финансовых трудностей Terraform Labs. За последние семь дней рыночная капитализация выросла на 54,57%, достигнув $718 млн.

Инвесторы, реагируя на новости о возможной экстрадиции бывшего генерального директора Terraform Labs, До Квона, также оказали влияние на динамику цены. Эти неопределенности стимулировали рост на 59,24% за последнюю неделю.

Дополнительный импульс к росту поступил с листинга на Binance Futures бессрочных контрактов TerraClassicUSD (USTC) с кредитным плечом до 50%. Это создало благоприятные условия для дополнительного роста цены Terra Classic.

Сообщество также одобрило предложение об обновлении Terra Luna Classic v2.3.0. Разворачивание клиента terrad v2.3.0 с модулем динамической комиссии валидатора обещает дополнительные инновации в функционале.

На текущий момент Terra Classic торгуется ниже своей 200-дневной скользящей средней, что может указывать на предыдущие движения актива и давать представление о его возможном будущем направлении.

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#криптовалюта
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