Помимо снимков с предположительным дизайном устройства, источник назвал одну из ключевых аппаратных характеристик будущей новинки

В китайской социальной сети Weibo появились материалы от инсайдера, раскрывающие детали о предстоящем смартфоне HUAWEI Enjoy 70. Помимо изображений, на которых запечатлен предполагаемый дизайн устройства, источник уточнил ключевые характеристики грядущего гаджета.

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Согласно утечке, HUAWEI Enjoy 70 (FGD-AL00) будет базироваться на процессоре Kirin 710A, представленном ещё в 2020 году. Этот чип произведен по 14-нанометровому техпроцессу FinFET, оборудован графическим ядром Mali G51 MP4 и показывает внушительные 240 000 баллов в AnTuTu. По данным источника, новинка будет доступна в вариантах с памятью 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 8/512 ГБ.

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Инсайдер утверждает, что устройство оснащено 6,75-дюймовым экраном разрешением 1600x720 пикселей, операционной системой HarmonyOS 4 и батареей на 6000 мАч, поддерживающей 22,5-ваттную зарядку. Толщина корпуса составляет 8,93 мм, а вес — 207 граммов. Тройная основная камера сенсоров 50, 50 и 1,9 Мп является частью арсенала устройства. По неподтвержденной информации, дата презентации смартфона запланирована на 28 ноября.