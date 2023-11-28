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На презентации, посвященной этому технологическому прорыву, главный научный сотрудник лаборатории беспроводных технологий HUAWEI, Ван Цзюнь, раскрыл подробности успешных испытаний. Согласно предоставленным данным, скорость загрузки в рамках пробной сессии достигала внушительных 660 Мбит/с.
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Одним из важных моментов стало внедрение этой технологии в флагманский смартфон Mate 60 Pro. Однако, несмотря на предыдущий опыт работы с геостационарными спутниками, которые обеспечивают связь в любой точке земного шара, у HUAWEI появилась альтернативная стратегия. Новый подход олицетворяет собой низкоорбитальные спутники, которые не только меньше и экономичнее, но и гарантируют более высокую скорость доступа в интернет.
Критики высказывают опасения относительно ограничений геостационарных спутников, указывая на их высокую стоимость и невысокую скорость соединения. В данном контексте HUAWEI стремится преодолеть эти недостатки, сосредоточившись на технологии, которая снижает издержки и обеспечивает более эффективный доступ в сеть.
Представители компании подчеркнули, что спутниковая связь играет ключевую роль в обеспечении доступа в удаленных регионах, однако, признавая преимущества новой технологии, они также выделили ее ограничение - сравнительно невысокую плотность покрытия. В данном контексте был приведен пример Starlink Илона Маска, где, несмотря на обширное количество спутников, часть охвата остается за пределами суши.
Дата запуска и дополнительные детали о низкоорбитальной сети HUAWEI пока остаются неизвестными.