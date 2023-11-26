У Galaxy S24 Ultra нижняя рамка будет такой же ширины, как и боковые, что однозначно порадует любителей симметрии

Инсайдер с мировым именем, Ice Universe, разгласил свежие подробности о предстоящем великом событии — релизе флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra. После впечатляющего дебюта первых изображений, он поделился дополнительной информацией, приоткрывая завесу тайны вокруг дизайна этого многообещающего устройства.

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Судя по представленному кадру, Galaxy S24 Ultra обещает визуальное наслаждение с элегантной симметрией — нижняя рамка будет равной по ширине боковым, создавая гармоничный облик. Изменение, которое привлечет внимание, — это отказ от изогнутых краев экрана, что придаст устройству новый характер. Боковая рамка, в свою очередь, станет более выразительной, выделяясь по сравнению с предыдущими версиями Galaxy S23 Ultra и Galaxy S22 Ultra. Интересно отметить, что толщина металлической рамки увеличится, предположительно благодаря использованию титана вместо традиционного алюминия, что обещает усилить прочность устройства.

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Ice Universe выразил восторг, назвав "прекрасным" дизайн передней панели S24 Ultra. По слухам, дата официального дебюта новых флагманских смартфонов Samsung — 17 января. Кроме того, всплывает информация о том, что в Galaxy S24 Ultra мы увидим инновационную телекамеру с разрешением 50 Мп. Важный момент — компания возвращается к практике использования различных процессоров в зависимости от региона. Так, на американском и корейском рынках ожидается Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, в то время как в других странах предпочтение будет отдано Exynos 2400. Ожидается, что эти изменения придадут Galaxy S24 Ultra впечатляющую индивидуальность и высокую производительность.