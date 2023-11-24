Быстрая установка морских ветрогенераторов сделает их энергию заметно дешевле

Компания Goldwind из Китая радует новым достижением в области возобновляемой энергии, объявив о монтаже 16-мегаваттного ветрогенератора в акватории за всего 24 часа. Новый генератор, GWH252-16MW, с ротором диаметром впечатляющих 252 метра и высотой, превосходящей 50-этажное здание (146 метров), возводился с поразительной оперативностью, благодаря детальному планированию и моделированию процесса. Эта высокая эффективность установки морских ветрогенераторов обещает снизить затраты на производство энергии.

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Тем временем европейские аналитики выражают опасения по поводу диспропорции между увеличением мощности ветроустановок и развитием соответствующей инфраструктуры. В то время как европейские специалисты составляют отчеты, китайские коллеги активно изменяют картину энергетического ландшафта. Европа может похвастаться установкой 15-мегаваттной ветряной турбины в Дании, но стоит отметить, что она расположена на суше, что в разы упрощает процесс. В Китае же строительство морских ветроустановок мощностью 16 мегаватт становится рутиной. Сейчас там вводят в эксплуатацию установки мощностью 18 мегаватт с роторами в 280 метров и готовятся к строительству установок мощностью 22 мегаватта, сравнимых по высоте с Эйфелевой башней.

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Новая турбина компании Goldwind мощностью 16 мегаватт, хотя и не установила новый рекорд по мощности, поражает своей оперативностью в монтаже. Важно подчеркнуть, что это не означает торопливость в плохом смысле. Турбины GWH252-16MW успешно прошли испытания в условиях жесткого климата. Так, в сентябре текущего года морская установка этой компании во время тайфуна установила мировой рекорд по генерации электроэнергии за сутки — 384,1 мегаватт-часа. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить энергией приблизительно 170 тысяч домов.