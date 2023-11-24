Смартфон оснащён ярким (до 600 кд/м²) 6,74-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (1600x720 точек)

Свежий взгляд на мир гаджетов: смартфон POCO C65, заявивший о себе на рынке, представляет собой настоящую находку для ценителей высокотехнологичных устройств. Этот инновационный аппарат снабжен дисплеем нового поколения, быстрой зарядкой аккумулятора и функцией бесконтактной оплаты, делая его неотъемлемым спутником в повседневной жизни.

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Очаровывающий 6,74-дюймовый IPS-дисплей, способный достигать яркости до 600 кд/м², поражает разрешением HD+ (1600x720 точек). Поддержка частоты обновления на уровне 90 Гц гарантирует плавность взаимодействия при просмотре веб-страниц и запуске приложений. Экран, оборудованный фильтром синего света, дарит комфорт даже при продолжительном использовании.

Сердцем POCO C65 является процессор MediaTek Helio G85, обеспечивающий выдающуюся производительность. 6 или 8 ГБ оперативной памяти (расширяемые до 16 ГБ с использованием виртуальной памяти) позволяют наслаждаться многозадачностью без тормозов. Встроенный накопитель eMMC 5.1 на 128 или 256 ГБ, дополнительно расширяемый картой microSD до 1 ТБ, гарантирует великолепное пространство для хранения данных.

Улучшенная камера с 50-мегапиксельным основным сенсором и 2-мегапиксельным макрообъективом обеспечивает великолепные возможности для фото и видеосъемки. Фронтальная камера с разрешением 8 Мп встроена в экран, подчеркивая современный дизайн.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий 18-ваттную быструю зарядку (в комплекте 10-ваттный блок питания), обеспечивает впечатляющую автономность – до 23 часов просмотра видеороликов на одном заряде.

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Неоспоримым преимуществом устройства является встроенный чип NFC для бесконтактных платежей, добавляя удобства в повседневной жизни. POCO C65 доступен по привлекательным ценам: версия 6/128 ГБ – 10 195 рублей, а модификация 8/256 ГБ – 11 648 рублей. Производитель отмечает, что стоимость может немного измениться из-за валютных колебаний. Впереди – новый этап современных технологий, и POCO C65 – ваш идеальный компаньон в этом путешествии.