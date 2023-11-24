Новинка полностью сохранила характеристики оригинальной модели, но получила эксклюзивный дизайн корпуса и оформления интерфейса

Samsung и Maison Margiela соединили свои творческие усилия, порождая эксклюзивное творение – лимитированную версию складного смартфона Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition. Этот аппарат не только наследует все технические характеристики своего предшественника, но и раскрывает абсолютно новый взгляд на дизайн корпуса и интерфейса.

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Основной визуальный акцент приходится на полупрозрачную заднюю панель, увенчанную эстетикой знаменитого жакета от Maison Margiela. Вместе с смартфоном идут два чехла, каждый из которых сам по себе является произведением искусства. Первый, изготовленный из черной кожи с вышивкой, повторяющей уникальный узор кармана, второй – прозрачный, в комплекте с двумя NFC-картами, придающими внешнему дисплею необычные обои, декорированные абстрактными красочными элементами.

Даже упаковка этого телефона – произведение искусства. Устройство приходит в бумажной коробке, завернутой в ткань, что придает ему особую утонченность и выделяет его среди прочих.

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В комплекте также имеются USB Type-C кабель и зарядное устройство мощностью 25 Вт, а эксклюзивный продукт доступен на рынках Китая, Гонконга и Южной Кореи. Версия с накопителем на 512 ГБ ценится в $1923, подчеркивая выдающийся характер этой инновационной альянсированной технологии и искусства.