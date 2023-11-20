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Биткоин (BTC) продемонстрировал восстановление после краткосрочного спада 16 ноября и в настоящий момент уверенно удерживает позиции выше ключевого горизонтального уровня поддержки. Вопрос на повестке дня: наступит ли эра бычьего рынка?
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Тщательный анализ недельного графика BTC свидетельствует о стремительном росте цены в течение последних пяти недель. Начиная с октября, биткоин успешно преодолел горизонтальный барьер на отметке $31 000.
Этот момент приобретает вес, учитывая, что эта горизонтальная зона долгие годы служила как важный уровень поддержки и сопротивления, начиная с 2011 года. В ноябре текущего года BTC достиг нового годового максимума, достигнув внушительных $37 978.
Индекс относительной силы (RSI) продолжает демонстрировать рост, уверенно удерживаясь выше отметки 50, что служит дополнительным подтверждением положительной динамики.
Таким образом, мы наблюдаем стабильное восстановление биткоина, подкрепленное не только положительными графическими тенденциями, но и укреплением индикаторов. Эти перспективы создают предпосылки для возможного перехода к бычьему тренду, привлекая внимание инвесторов и трейдеров.