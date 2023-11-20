Биткоин (BTC) восстановился после кратковременной просадки 16 ноября и сейчас торгуется внутри нейтральной модели над ключевой горизонтальной областью поддержки

Биткоин (BTC) продемонстрировал восстановление после краткосрочного спада 16 ноября и в настоящий момент уверенно удерживает позиции выше ключевого горизонтального уровня поддержки. Вопрос на повестке дня: наступит ли эра бычьего рынка?

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Тщательный анализ недельного графика BTC свидетельствует о стремительном росте цены в течение последних пяти недель. Начиная с октября, биткоин успешно преодолел горизонтальный барьер на отметке $31 000.

Этот момент приобретает вес, учитывая, что эта горизонтальная зона долгие годы служила как важный уровень поддержки и сопротивления, начиная с 2011 года. В ноябре текущего года BTC достиг нового годового максимума, достигнув внушительных $37 978.

Индекс относительной силы (RSI) продолжает демонстрировать рост, уверенно удерживаясь выше отметки 50, что служит дополнительным подтверждением положительной динамики.

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Таким образом, мы наблюдаем стабильное восстановление биткоина, подкрепленное не только положительными графическими тенденциями, но и укреплением индикаторов. Эти перспективы создают предпосылки для возможного перехода к бычьему тренду, привлекая внимание инвесторов и трейдеров.