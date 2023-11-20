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Nata15
Инсайдер раскрыл ключевые характеристики GeForce RTX 50
Он сообщил техпроцесс, по которому будет выполнен видеочип, а также рассказал о спецификациях PCI Express и DisplayPort

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Техноблогер с псевдонимом kopite7kimi раскрыл эксклюзивные детали о будущих инновациях в мире графических карт NVIDIA GeForce RTX 50 в своем посте на платформе X. В своем информационном докладе он подробно осветил технологический процесс формирования видеочипа, выделив при этом ключевые особенности интерфейсов PCI Express и DisplayPort.

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Согласно авторитетному источнику, графический чип NVIDIA, базирующийся на архитектуре Blackwell, будет спроектирован по передовому 3-нанометровому техпроцессу от TSMC. Новые модели обещают внедрение последних интерфейсов PCI-Express 5.0 и DisplayPort 2.1. В сравнении с текущим флагманским продуктом бренда (RTX 4090), основанным на 5-нанометровом чипе и поддерживающим лишь DisplayPort 1.4 и PCI-Express 4.0, ожидается увеличение производительности GPU на 15% и увеличение энергоэффективности на 30%.

Этот технологический прорыв предвосхищает улучшение производительности графического процессора на 15% и повышение энергоэффективности на 30%, что сопоставимо с достижениями новейших чипов Apple M-серии. С поддержкой интерфейса DisplayPort 2.1 GPU станет способным взаимодействовать с дисплеями разрешением 8K/165 Гц и 4K/480 Гц. А стандарт PCI Express 5.0, в свою очередь, значительно увеличит пропускную способность видеокарт.

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По данным портала Techspot, предстоящий флагман от NVIDIA оснастится 16-контактным коннектором питания 12V-2x6 и видеопамятью стандарта GDDR7. Предполагается, что анонс новинки запланирован на 2025 год, а в 2024 году компания, судя по слухам, выпустит GeForce RTX 4080 SUPER и RTX 4070 Ti SUPER, которые значительно превзойдут базовые модели в плане производительности.

#новости #техника
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