Baldur’s Gate III уже успела захватить свободное время игроков на PC и PS5, а в декабре насладиться игрой смогут владельцы Xbox

Завораживающая сага Baldur’s Gate III неотвратимо уносит игровое сообщество, захватывая внимание игроков как на ПК, так и на консолях PS5. Декабрь обещает стать зрелищным для обладателей Xbox, ведь именно в этом месяце им предстоит окунуться в захватывающий мир приключений. В знак празднования этого события Larian Studios предлагает игру в формате физических дисков.

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Специальные издания, доступные для PS5, Xbox и ПК по цене €80, порадуют поклонников не только самой игрой (или кодом активации для ПК), но и Deluxe-версией, включающей в себя карту мира, постер, коллекционную коробку, диски с саундтреком, нашивки и стикеры.

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Эпицентр игрового волнения был установлен 4 августа с релизом Baldur’s Gate III на ПК, а уже 6 сентября игроки PS5 вступили в этот захватывающий поединок. В декабре 2023 года владельцы Xbox окажутся под пленительным влиянием этой захватывающей истории. Предзаказ физических копий начнется в начале 2024 года, предоставляя возможность заранее погрузиться в увлекательный мир Baldur’s Gate III.