Компания Corsair Longboards представила на краудфандинговой платформе Indiegogo электрический лонгборд F4U, способный одним простым движением складываться вдвое

Corsair Longboards порадовала любителей активного отдыха новым продуктом, представив на краудфандинговой платформе Indiegogo уникальный электрический лонгборд F4U. Этот инновационный транспорт может легко складываться вдвое всего одним движением, добавляя удобство в его использование. Великолепная характеристика – разгон до почти полусотни километров в час – делает F4U привлекательным выбором для ценителей активного образа жизни.

реклама

Дека F4U выделяется своей структурой, состоящей из двух частей ламинированного канадского клёна, подчёркивая прочность и долговечность материалов. Использование алюминиевого шарнира 6061 T-6 придает дополнительную прочность конструкции. Блокировочный механизм, выполненный из надежной хромомолибденовой стали, обеспечивает легкость и быстроту складывания. Процесс трансформации занимает всего пару секунд и может быть осуществлен одной рукой.

Важными характеристиками F4U являются два мотора мощностью 600 Вт, обеспечивающих максимальную скорость до 48 км/ч. Аккумулятор емкостью 5200 мАч гарантирует запас хода до 26 километров на одном заряде. В комплекте с лонгбордом поставляется удобный рюкзак для переноски и полиуретановые колёса, дополнительно расширяя функциональность.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Элегантный дизайн F4U и инновационные технологии делают его доступным по цене от $699 в период краудфандинга, что становится уникальным предложением для поклонников экстремальных развлечений. После завершения краудфандинга стоимость лонгборда составит $1049. Откройте для себя новый уровень мобильности с электрическим лонгбордом F4U от Corsair Longboards – это не просто транспорт, это стиль жизни.