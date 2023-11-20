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Corsair Longboards порадовала любителей активного отдыха новым продуктом, представив на краудфандинговой платформе Indiegogo уникальный электрический лонгборд F4U. Этот инновационный транспорт может легко складываться вдвое всего одним движением, добавляя удобство в его использование. Великолепная характеристика – разгон до почти полусотни километров в час – делает F4U привлекательным выбором для ценителей активного образа жизни.
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Дека F4U выделяется своей структурой, состоящей из двух частей ламинированного канадского клёна, подчёркивая прочность и долговечность материалов. Использование алюминиевого шарнира 6061 T-6 придает дополнительную прочность конструкции. Блокировочный механизм, выполненный из надежной хромомолибденовой стали, обеспечивает легкость и быстроту складывания. Процесс трансформации занимает всего пару секунд и может быть осуществлен одной рукой.
Важными характеристиками F4U являются два мотора мощностью 600 Вт, обеспечивающих максимальную скорость до 48 км/ч. Аккумулятор емкостью 5200 мАч гарантирует запас хода до 26 километров на одном заряде. В комплекте с лонгбордом поставляется удобный рюкзак для переноски и полиуретановые колёса, дополнительно расширяя функциональность.
Элегантный дизайн F4U и инновационные технологии делают его доступным по цене от $699 в период краудфандинга, что становится уникальным предложением для поклонников экстремальных развлечений. После завершения краудфандинга стоимость лонгборда составит $1049. Откройте для себя новый уровень мобильности с электрическим лонгбордом F4U от Corsair Longboards – это не просто транспорт, это стиль жизни.