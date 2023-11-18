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Nata15
В России создали приложение против гаджетозависимости
В Южно-Уральском государственном университете создали мобильное приложение «Цифровая аскетика», которое, по задумке авторов, должно помочь школьникам и студентам побороть зависимость от гаджетов

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В Южно-Уральском государственном университете свет светит в конце туннеля для тех, кто жаждет освободиться от цифровой зависимости. Новаторы из университета представили миру мобильное приложение под названием "Цифровая аскетика". Это приложение обещает быть не просто электронным помощником, а настоящим наставником, помогающим школьникам и студентам покончить с рабством гаджетов.

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"Цифровая аскетика" – это не просто приложение, а целый интерактивный курс, растянутый на семь дней. В его основе – не только задания для развития навыков критического мышления и заботы о себе, но и строгий контроль за цифровым следом, который оставляют за собой пользователи. Ведь в мире, где технологии заполонили все сферы нашей жизни, важно научиться балансировать между виртуальным и реальным.

Особое внимание в "Цифровой аскетике" уделено проблеме кибербуллинга. Разработчики не просто предлагают упражнения, но и поднимают на обсуждение важные вопросы, связанные с этическим поведением в цифровом пространстве. Борьба с этим явлением становится неотъемлемой частью обучения.

Помимо интеллектуальных тренировок, "Цифровая аскетика" предлагает своим пользователям удовольствие в виде цитат великих философов. Это не просто добавление, а возможность стимулировать ум и поддерживать интерес к философии. Разработчики приложения утверждают, что это поможет пользователям вести свой собственный философский дневник, раскрывая для себя новые грани мышления.

Специалисты Южно-Уральского государственного университета также внедрили в приложение методики полезного чтения и техники дыхания. Эти практики не только помогут подросткам, но и взрослым в разумном использовании современных технологий. Таким образом, "Цифровая аскетика" становится не только средством борьбы с зависимостью, но и источником полезных знаний о себе и мире вокруг.

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Неоспоримо, что подобные сервисы и приложения имеют важное значение в современном мире. Однако критики высказывают опасения относительно того, что некоторые из них могут самостоятельно стимулировать цифровую зависимость, подталкивая пользователей к чтению на смартфонах и просмотру обучающих видео. Также отмечается, что у "Цифровой аскетики" недостает интерактивности, которая позволила бы более эффективно отслеживать достигнутые результаты. Впрочем, разработчики обещают постоянные обновления и улучшения, делая "Цифровую аскетику" более эффективной в борьбе с цифровой зависимостью.

#новости #техника
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