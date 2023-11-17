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Nata15
Новый Threadripper побил три мировых рекорда даже без использования жидкого азота
Оверклокер Sampson получил от AMD новый процессор Threadripper PRO 7995WX стоимостью $10 000 и установил сразу три мировых рекорда в бенчмарках Cinebench R23, 20 и 15

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Оверклокер с псевдонимом Sampson получил в свое распоряжение новый процессор AMD Threadripper PRO 7995WX стоимостью $10 000. Не просто получил, а установил тройной рекорд в бенчмарках Cinebench R23, R20 и R15, отправив в тень все предыдущие достижения. Об этом событии подробно рассказал портал Videocardz, освещая каждую деталь этого захватывающего события.

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Процессор, снабженный 96 ядрами Zen4 и максимальной частотой впечатляющих 5,15 ГГц, а также 384 МБ кэш-памяти, предназначен исключительно для современных материнских плат WRX90 и TRX50. Тестирование проходило на платформе с материнской платой ASUS WS TRX50 SAGE, оснащенной четырьмя модулями памяти DDR5-6400 G.Skill общим объемом 64 ГБ, при использовании эффективного четырехвентиляторного кулера ICEGIANT ProSiphon Elite.

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Подчеркнутое внимание уделяется результатам тестирования, где процессор установил рекорды в Cinebench R15, R20 и R23, набрав 23 697, 61 538 и 161 259 баллов соответственно. Замечательно, что все это было достигнуто при использовании только воздушного охлаждения, при пиковом TDP в 980 Вт. В сравнении с предыдущими моделями процессоров, новинка опередила своего предшественника в Cinebench R23 на 33% и разогнанный Xeon W9-3495X — на внушительные 22%. Отмечено, что сам оверклокер планирует поднять планку еще выше, улучшив свои результаты 21 ноября.

#новости #техника
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