Он полностью повторяет концепт-кар

После успешного дебюта концептуальной модели Swіft Concept на мероприятии Japan Mobіlіty Show 2023, компания Suzukі рада представить официальную серийную версию своего популярного хетчбека - Suzuki Swіft 2024.

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Новое поколение Swіft пришло, прихватив с собой все великолепие и инновации своего концептуального прототипа. Это маленькое чудо сохраняет не только внешний дизайн, но и легкосплавные диски, внутреннюю и внешнюю отделку, а также цветовую гамму, которые были представлены на прошлогоднем автосалоне в Токио. Палитра цветов включает 9 базовых вариантов и 4 двухцветных с черной крышей и стойками для тех, кто ищет больше индивидуальности.

Современный Swіft 2024 предлагает улучшенные габариты: длина 3860 мм, ширина 1695 мм, высота 1500 мм и колесная база 2450 мм. Внутри машины вы обнаружите 9-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, а также обновленную приборную панель, украшенную стильными текстурированными вставками в белом цвете. Хотя нет полной цифровой панели приборов, небольшой экран между аналоговыми циферблатами придает современный вид. Кроме того, новый Swіft оснащен удобным климат-контролем и даже имеет слот для компакт-дисков на центральной консоли, а также несколько USB-розеток для зарядки мобильных устройств. Новшество заключается в том, что ручной тормоз был заменен на электрический, с функцией автоудержания.

Безопасность всегда на первом месте, и Suzukі Swіft 2024 не исключение. В автомобиле установлен радар миллиметрового диапазона, монокулярная камера и ультразвуковой датчик, что значительно улучшает возможности системы безопасности Suzukі Safety Support ADAS. Эта система включает в себя Dual Sensor Brake Support II, способную более точно распознавать другие транспортные средства, велосипедистов, мотоциклистов и пешеходов. Помимо этого, в наличии есть всенаправленная камера, система мониторинга слепых зон и предупреждение о движении сзади на перекрестках.

Новый Swіft будет предлагаться в трех комплектациях - XG, Hybrid MX и Hybrіd MZ. Модель базового уровня оснащена бензиновым двигателем, в то время как версии среднего и высшего класса комплектации оборудованы мягкой гибридной установкой. Несмотря на то, что подробные характеристики двигателя Z12E остаются секретом, компания утверждает, что он высокоэффективен и обеспечивает достаточный крутящий момент на низких оборотах. Электродвигатель-генератор ISG и специальная батарея помогают снизить расход топлива, как и в предыдущей модели.

Все версии Suzuki Swіft 2024 оснащены новым автоматическим вариатором CVT, который, как утверждают, легче, более тих и эффективнее по сравнению с предыдущей моделью. Мощность передается либо на передние, либо на все четыре колеса благодаря опциональной системе полного привода.

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Новый Swвft 2024 обещает комбинировать стиль и безопасность, что делает его желанным выбором для всех, кто ценит инновации и комфорт в мире автомобилей. Автолюбители с нетерпением ожидают его появления на рынке, и судя по всему, Swіft 2024 призван стать новой звездой в мире автомобилей.