Огромный взрыв запечатлели на видео





Как сообщают телеграм-каналы и различные СМИ, в Житомирской области подразделениями ВС РФ был нанесён удар по складу с боеприпасами ВСУ. По одним источникам удар был нанесён ракетой, другие же пишут о применении барражирующего боеприпаса "Герань". Минобороны России пока не делало официальных заявлений касательно ситуации.

Каким бы вооружением не был нанесён удар, очевидно, что склад был под завязку набит боеприпасами. Сила взрыва была настолько большой, что через несколько секунд образовался "гриб" высотой в километр.

реклама

На видео слышны звуки стрельбы, так что, вполне возможно, что удар был нанесён с помощью БПЛА, остановить который пытались подразделения, охраняющие склад.

Несколько складов с боеприпасами было уничтожено ранее на этой неделе при ракетной атаке объектов ВСУ, расположенных в Одесской области.

Возможно, что на складе в Житомирской области хранились боеприпасы для предстоящего контрнаступления ВСУ, о котором уже два месяца говорят Украинские политики и военные.