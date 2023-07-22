Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
AnLesha За пост начислено вознаграждение
ВС РФ поразили склад с боеприпасами ВСУ в Житомирской области
Огромный взрыв запечатлели на видео

реклама



Как сообщают телеграм-каналы и различные СМИ, в Житомирской области подразделениями ВС РФ был нанесён удар по складу с боеприпасами ВСУ. По одним источникам удар был нанесён ракетой, другие же пишут о применении барражирующего боеприпаса "Герань". Минобороны России пока не делало официальных заявлений касательно ситуации.

Каким бы вооружением не был нанесён удар, очевидно, что склад был под завязку набит боеприпасами. Сила взрыва была настолько большой, что через несколько секунд образовался "гриб" высотой в километр.

реклама

На видео слышны звуки стрельбы, так что, вполне возможно, что удар был нанесён с помощью БПЛА, остановить который пытались подразделения, охраняющие склад.

Несколько складов с боеприпасами было уничтожено ранее на этой неделе при ракетной атаке объектов ВСУ, расположенных в Одесской области.

Возможно, что на складе в Житомирской области хранились боеприпасы для предстоящего контрнаступления ВСУ, о котором уже два месяца говорят Украинские политики и военные.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #всу #взрыв житомир #склад боеприпасов
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новая тактика ВС РФ позволяет обойти противоракетную оборону «Пэтриот» ВСУ
СМИ: Великобритания не в состоянии отразить российские крылатые ракеты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские войска сумели перехватить крылатые ракеты Storm Shadow
7
Глава Rheinmetall заявил, что не боится ракет РФ и намерен выпускать в Украине танки KF51 Panther
13
Оценив результаты противостояния на Украине в Британии начали приводить ВПК в чувство
3
Realme выпустила клон iPhone 14 Pro Max – новый C53 в 10 раз дешевле и получил 108 Мп камеру
2
Украинский военный опубликовал видео с подорванными на минах танками Leopard
1
Украина получила 10 танков Leopard 1А5, боеукладка которых взлетит на воздух в первом же бою
5
Немецкий завод бронетехники на территории Украины может стать целью для российски ракет
3
Задержан бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков
7
The Washington Post: Украина уже начала применять кассетные боеприпасы на юго-востоке страны
4
В Пентагоне заявили о фактах хищения оружия США в Украине, но не считают это серьёзной проблемой
1
В Киеве признали беспомощность украинской ПВО перед российскими ракетами «Оникс»
2
Спикер ВВС ВСУ: Украина пока не имеет возможность сбивать российские ракеты «Оникс»
2
12-ядерный APU AMD Ryzen 8000 с графикой RDNA 3.5 впервые замечен в Сети
+
Обновление Windows 10 приводит к зависанию игр и ПО, а также общему замедлению ПК
6
Столкновение спутника НАСА с астероидом отправило каменные глыбы в космос
2
Видео: Ка-52 «Аллигатор» наносят удар по бронетехнике ВСУ
2
Инженер-ядерщик выкрал чертежи атомной подлодки США, спрятав их в бутерброде с арахисовым маслом
1
Украина получит ракеты HiMARS большой дальности - что это значит и как изменит ситуацию
12
Командир ЧВК Вагнер опроверг информацию о 33 тысячах бойцов, перешедших в МО
+
В Европе рассказали об успехах по разработке рельсотрона для комплексов ПВО и корабельных орудий
1

Популярные статьи

Как применение Украиной снарядов с обеднённым ураном бронепробитием 800 мм поменяет ход конфликта
108
Китай в 2023 году построит свыше 120 стелс-истребителей 5-го поколения J-20, а США всего 48 F-35
74
Украина ответила России на предупреждение о судоходстве в Чёрном море
11
Купил игровой 2k монитор Gnef N2749IPS - топ за свои деньги
17
Собираем идеальный игровой компьютер для любителя «железа» от AMD — дешевле и быстрее Intel
60
Перспективный турецкий ударный беспилотник "Raider" будет охранять пески Ближнего Востока
2
ТОП-5 процессоров для игровой конфигурации, оснащенной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090
6
Очень краткое тестирование в игре Forever Skies
5
Прикидываю оптимальный компьютер за 90000 рублей из нового железа с Алиэкспресс
4
Как школоло House of NHTi обзор на видеокарты Intel писало, или чёрная страница в истории блогерства
14

Сейчас обсуждают

Extreemator
06:29
Пусканы тупых бесправных и кроважадных бантустанцев видимо
Глава Rheinmetall заявил, что не боится ракет РФ и намерен выпускать в Украине танки KF51 Panther
DIP48
06:19
Это именно тот случай: когда мрияли москаляку на гиляку, но что то пошло не так.
Как применение Украиной снарядов с обеднённым ураном бронепробитием 800 мм поменяет ход конфликта
DIP48
06:18
Почему понтуются ? Декоммунизация идет по плану. На Украине уже кладбищ не хватает. Сколько декоммунизировано.
Как применение Украиной снарядов с обеднённым ураном бронепробитием 800 мм поменяет ход конфликта
DIP48
06:18
Почему одни понты ? На Украине уже кладбищ не хватает. Сколько декоммунизировано. Всё идет по плану.
Как применение Украиной снарядов с обеднённым ураном бронепробитием 800 мм поменяет ход конфликта
Midnight Sun
06:16
Крымский мост: Зеленский - цель, которая должна быть нейтрализована
Зеленский: Крымский мост - цель, которая должна быть нейтрализована
Владимир Слепов
06:14
Я всегда считал немцев мозговитыми, но пришли к ним идиоты из США, и все немцы вдруг потеряли свои мозги, как Байден
Глава Rheinmetall заявил, что не боится ракет РФ и намерен выпускать в Украине танки KF51 Panther
DIP48
06:13
Украина усиленно стремится к самоликвидации. Не зря же родина садомазо была в Лемберге. Интересно, за что Зеленский и компания ТАК не любят Украину ?!)))
Украина ответила России на предупреждение о судоходстве в Чёрном море
DIP48
06:12
Объектами инфраструктуры, военными складами и т.д.))). Та же Герань ни одна назад не вернулась, значит, сбита))). Но есть нюанс.)))
Украина ответила России на предупреждение о судоходстве в Чёрном море
Nightworld
06:10
Ну вообще да, раб сила у нас существенно дешевле. По крайней мере если речь идёт о высококвалифицированной раб силе, которая нужна для производства самолётов.
Китай в 2023 году построит свыше 120 стелс-истребителей 5-го поколения J-20, а США всего 48 F-35
Дмитрий Гепта
06:09
"Одни понты и обещания" - это главное, что есть "на вооружении" у руководства МО и главнокомандующего. Что они ещё умеют? При полной безответственности и несменяемости.
Как применение Украиной снарядов с обеднённым ураном бронепробитием 800 мм поменяет ход конфликта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем