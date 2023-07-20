В смартфонах Samsung и Apple появятся аккумуляторы с технологиями, созданными для электромобилей. Так называемая многослойная батарея дает много преимуществ для смартфонов

Некоторые производители смартфонов пытаются превзойти конкурентов и выяснить, чей гаджет быстрее заряжается. Мощность зарядки указывается в Ваттах. Некоторые мобильные телефоны уже могут заряжаться при мощности 240 Вт.

Текущая топ-модель Samsung, Galaxy S23 Ultra, потребляет максимум 45 Вт. Такая консервативная производительность зарядки может быть связана с взорвавшейся в своё время батареей Note 7, сильно подпортившей репутацию компании. С тех пор южнокорейский производитель очень внимательно относится к блоку питания смартфона. Apple также считается довольно консервативной, когда речь идёт об аккумуляторах.

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Теперь Samsung впервые будет использовать «многослойную батарею», применяемую в некоторых электромобилях. Литий-ионные элементы не свёрнуты в батарею, как обычно, а сложены друг в друга. Этот процесс обеспечивает более высокую плотность энергии.

Таким образом, батарея с такими же размерами может хранить больше энергии. Кроме того, такая батарея должна иметь более длительный срок службы и меньшие потери мощности. Также, себестоимость производства должна быть ниже, что, конечно, особенно привлекательно для производителей смартфонов.

Эти преимущества должны были убедить Apple использовать тоже новую технологию. Говорят, что вся серия iPhone 15 будет использовать многослойные батареи. Согласно более ранним слухам, ёмкость батареи iPhone 15 будет на 12–15 процентов больше, чем у iPhone 14.

В отличие от Apple, по словам инсайдера, Samsung будет использовать многослойные батареи только на некоторых моделях. Это S24 Ultra и, возможно, S24+. В S24 должен быть обычный аккумулятор.

По информации источника, S24 Ultra и S24+ имеют емкость 5000 мАч. Непонятно, имеется в виду ёмкость аккумулятора в лабораторных условиях или номинальная емкость. S23 Ultra, например, представлен с аккумулятором на 5000 мАч, но номинальная емкость составляет 4855 мАч.

Сообщается, что S24 Ultra должен будет использовать охлаждающий гель для аккумулятора. Это решение может обеспечить мощность зарядки до 65 Вт. Это всё ещё далеко от 240 Вт конкурентов, но, по крайней мере, шаг в правильном направлении.

Как обычно, к таким сообщениям от инсайдеров следует относиться с осторожностью. Ожидается, что серия S24 будет официально запущена в январе 2024 года. Apple iPhone 15 ожидается в сентябре 2023 года.