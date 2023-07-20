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AnLesha За пост начислено вознаграждение
Украина получает французские ракеты Scalp — что это за боевое оружие
Франция поставит Украине крылатые ракеты Scalp. Эти ракеты — аналог британских Storm Shadow, с которыми уже научились бороться российские войска

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Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Украине больше оружия. Впервые страна поставит крылатые ракеты с большей дальностью. Макрон заявил в начале саммита НАТО в Вильнюсе, что принял решение увеличить «доставку вооружения и техники», чтобы украинцы могли проводить атаки с более дальнего расстояния.

Storm Shadow во Франции называют Scalp

Речь идет о крылатых ракетах Scalp. Это оружие было разработано совместно с Великобританией. Британская версия ракет называется Storm Shadow. Украина уже получила Storm Shadows из Великобритании и использует их с мая.

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Пока не ясно, сколько единиц Scalp отправит Франция. По словам знакомых с ситуацией источников, партия должна быть «значительной». Scalp имеет радиус действия до 560 километров. Экспортная версия, которую Украина получила из Великобритании, имеет дальность полета от 250 до 290 километров.

Оружие типа «выстрелил-забыл» против стационарных целей

Scalp/Storm Shadow созданы для атаки стационарных целей. Ракеты запускают в воздух с истребителей или бомбардировщиков. Одна ракета весит 1,3 тонны и имеет боевую часть массой 450 килограммов. Она имеет тандемный заряд и может применяться против укрепленных целей, таких как бункеры.

Первый заряд пробивает бетон и сталь, второй взрывается внутри зданий. На скорости почти 1000 км/ч Storm Shadow значительно быстрее, чем украинские беспилотники-камикадзе, и поэтому ее труднее перехватить. Она имеет низкий радиолокационный профиль и летит к цели на высоте всего 30-40 метров — это должно помочь ей избежать захвата средствами ПВО.

Ракета программируется до взлета самолета. Это делает ракеты так называемым оружием типа «выстрелил-забыл». Пилот самолета просто нажимает кнопку, чтобы запустить Storm Shadow, а всё остальное делает ракета, которая направляется к цели по GPS. Если сигнал GPS заблокирован, она может прилететь к месту назначения, сопоставляя рельеф местности. Незадолго до прибытия к цели она то поднимается, то опускается. Это увеличивает проникающую способность и повышает точность.

При подлёте к цели инфракрасная камера сравнивает окружение с сохраненными картами местности, чтобы точно попасть. Storm Shadow можно запрограммировать на полёт к заранее определенной точке, если цель не идентифицирована должным образом. Это необходимо для предотвращения побочного ущерба.

Кремль говорит о неверном решении

Дмитрий Песков назвал заявление Макрона «неправильным решением», которое будет иметь пагубные последствия для украинской стороны. В принципе, в Москве считают, что поставки оружия Украине не могут повлиять на ход спецоперации. Они только усугубят судьбу «киевского режима», заявил Песков, сообщают российские информационные агентства.

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