Южная Корея восстановила упавший в море северокорейский спутник-шпион. Сейчас появились первые результаты анализа таинственного объекта

Первый военный спутник-шпион Северной Кореи должен был быть выведен на орбиту в конце мая. Однако запуск ракеты не удался, и спутник упал в море. Южнокорейские военные смогли добраться до объекта и обнаружили, что спутник-шпион нельзя использовать в военных целях.

Эксперты определили, что спутник и ракета не имеют военного применения в качестве разведывательного оборудования. Это был первый северокорейский спутник, попавший в руки южнокорейских военных.

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Согласно отчету, разведывательных возможностей спутника было недостаточно. Эксперты установили, что возможности оптических систем не подходят для военных целей.

Спутник, получивший название «Военный разведывательный спутник № 1», должен был стать первым, который Северная Корея официально использовала бы в военных целях. После неудачного старта правительство Северной Кореи говорило о «серьезном провале» — это редкость, потому что страна крайне неохотно публично признает провальные проекты. Однако было обещано, что вскоре на орбиту будет выведен новый спутник.

С 1990-х годов Северная Корея пыталась создать спутниковую программу для лучшего наблюдения за США. В 2012 и 2016 годах государство отправило на орбиту 2 объекта, называемых спутниками наблюдения. Однако пока нет подтверждения, что они работают и посылают сигналы на Землю.

Миссия с запуском разведывательного спутника также была первой попыткой орбитального запуска ракеты-носителя «Чоллима-1», которая предназначена для доставки до 300 кг груза на низкую околоземную орбиту. Недавно Северная Корея приступила к строительству новой стартовой площадки для ракет.

Использование спутников-шпионов является «важным фактором в случае превентивного ядерного удара», заявили в Сеуле.

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nullЗапуск ракеты 31 мая подвергся резкой критике со стороны Южной Кореи, Японии и США. В этом предполагаемом космическом запуске использовались технологии, напрямую связанные с программой межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореи. Эта программа запрещена резолюциями ООН.