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В прошлом году беспилотник Airbus Zephyr S побил рекорд полета — он был в воздухе 64 дня. Теперь по стопам Zephyr S следует Phasa-35 британской военной компании BAE Systems. Беспилотник, также относящийся к классу высотных платформенных станций, известных как псевдоспутники, поднялся в стратосферу и был там в течение 24 часов.
В частности, он поднялся на высоту до 20 километров, как заявила компания. Дрон, питающийся исключительно от солнечной энергии, потом благополучно приземлился. Испытания прошли в конце июня 2023 года в американском штате Нью-Мексико.
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Размах крыла Phasa-35 составляет 35 метров, что примерно соответствует габаритам Airbus A320. Однако дрон весит всего 150 килограммов и может нести груз весом до 15 килограммов.
Британский беспилотник сможет находиться в стратосфере до года, не возвращаясь на поверхность для подзарядки аккумулятора или возможного технического обслуживания.
Метеорологическая экспертиза и лидарная система
Согласно отчету Королевского авиационного общества, проект должен быть успешным благодаря опыту британской метеорологической службы, новому программному обеспечению и лидарным системам на борту беспилотника.
Ведь важно безопасно направить легкий и хрупкий дрон на пути в стратосферу через тропосферу, для которой характерны неблагоприятные погодные условия, турбулентность и порывы ветра.
Супердрон Phasa-35 должен появиться на рынке в 2027 году
За текущим успешным испытанием последуют другие тесты. BAE Systems намерена в ближайшие годы разработать новые версии супердрона. Ожидается, что последняя версия Phase-35 будет готова к продаже к концу 2027 года.nullТогда дрон можно было бы использовать, например, как коммуникационную платформу, а также для ликвидации последствий стихийных бедствий и охраны границ. Большая продолжительность полета до одного года и меньшая высота полета по сравнению со спутниками-шпионами делают беспилотник особенно интересным для военных и разведывательных служб.