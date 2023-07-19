Специалисты AMD продолжают работу над аппаратными ускорителями для локальной обработки данных на базе ИИ

Представителю Tom’s Hardware в рамках посещения офиса AMD на Тайване удалось увидеть демонстрацию работы новых модулей аппаратного ускорения алгоритмов искусственного интеллекта. Данные блоки интегрированы в процессоры Phoenix, для демонстрации использовалась модель Ryzen 9 7940HS. В компании также отметили, что планируют встраивать такие модули в устройства выборочно, анализируя эффективность и целесообразность.

Главная задача таких блоков – экономия энергии в процессе выполнения типовых операций, связанных с функционированием систем искусственного интеллекта. Также обеспечивается более высокая скорость ответа, поскольку отпадает необходимость передавать весь массив данных в облако для последующей обработки.

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Штатный менеджер задач детектировал наличие данного блока в составе процессора, однако не позволял просмотреть уровень нагрузки на аппаратную часть. Модуль способен обрабатывать параллельно до четырех потоков данных, напрямую взаимодействовать с системной памятью, эффективно разделяя при этом её аппаратные ресурсы с другими узлами CPU и графической подсистемой.

В качестве демонстрации использовалось приложение для распознавания лиц. Специалисты отметили, что обработка данных локально действительно заметно снижает время задержки перед получением ответа на запрос.

Представители компании также отметили, что пока не рассматривается вопрос о внедрении таких аппаратных блоков в процессоры для настольных систем. Обусловлено это тем, что для настольных систем энергосбережение вторично, поэтому неэффективно отдавать под них свободное место на кристалле.

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nullПланируется сначала проанализировать востребованность данной функции среди пользователей, после чего будет приниматься решение о внедрении таких подсистем в другие модели. Также может быть рассмотрен вариант с выпуском ускорителей в формате стандартных карт расширения.