реклама
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в случае использования Вооруженными силами Украины кассетных боеприпасов, Россия может ответить аналогичным образом.
В своем выступлении Путин подчеркнул, что Россия располагает достаточным запасом таких боеприпасов, хотя их использование до сих пор не потребовалось.
реклама
Президент также отметил, что поставки кассетных боеприпасов на Украину осуществляются США не из-за благополучной ситуации, а из-за дефицита вооружения у стран Запада и Вооруженных сил Украины. Ранее было сообщено, что ВСУ нанесли удар с применением кассетных боеприпасов по городу Луганск, однако конкретные детали о используемых ракетах пока неизвестны.
Напомним, что применение кассетных боеприпасов запрещено конвенцией, принятой в 2006 году из-за их негуманности. Однако, ни США, ни Россия, ни Украина данный документ не подписывали.
Опасность кассетных боеприпасов заключается в их неизбирательном воздействии. По последним данным, приводимым в том числе и европейскими политиками, около 90% жертв таких боеприпасов - гражданское население. Несмотря на то, что Киев заверил, что будет применять кассетные снаряды только по военным целям, они способны привести к жертвам впоследствии, так как могут лежать в земле долгое время.