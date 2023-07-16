Россия ответит на применение кассетных боеприпасов зеркальными действиями

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в случае использования Вооруженными силами Украины кассетных боеприпасов, Россия может ответить аналогичным образом.

В своем выступлении Путин подчеркнул, что Россия располагает достаточным запасом таких боеприпасов, хотя их использование до сих пор не потребовалось.

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Президент также отметил, что поставки кассетных боеприпасов на Украину осуществляются США не из-за благополучной ситуации, а из-за дефицита вооружения у стран Запада и Вооруженных сил Украины. Ранее было сообщено, что ВСУ нанесли удар с применением кассетных боеприпасов по городу Луганск, однако конкретные детали о используемых ракетах пока неизвестны.

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Напомним, что применение кассетных боеприпасов запрещено конвенцией, принятой в 2006 году из-за их негуманности. Однако, ни США, ни Россия, ни Украина данный документ не подписывали.

Опасность кассетных боеприпасов заключается в их неизбирательном воздействии. По последним данным, приводимым в том числе и европейскими политиками, около 90% жертв таких боеприпасов - гражданское население. Несмотря на то, что Киев заверил, что будет применять кассетные снаряды только по военным целям, они способны привести к жертвам впоследствии, так как могут лежать в земле долгое время.