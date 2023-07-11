Ранняя версия всей трилогии на движке Unreal Engine 5 доступна для бесплатной загрузки

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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Новый фанатский проект STALKER Unreal Engine 5 находится в разработке, и теперь поклонники могут загрузить и поиграть в раннюю версию.

Мы знаем, что STALKER 2 будет работать на новейшем игровом движке Epic, и сейчас команда разработчиков работает над новым проектом по "частичному" запуску оригинальной трилогии STALKER на Unreal Engine 5.

Этот новый проект, возглавляемый компанией RedProjects, описывается как "гибридный" перенос. По многочисленным просьбам пользователей, ранняя версия игры, включающая всю Зону из "Тени Чернобыля", уже доступна для скачивания. "Это не просто порт в традиционном понимании - это гибрид", - описывает проект команда. Для демонстрации полной функциональности порта доступна вся трилогия: Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat".

Как и ожидалось, ранняя тестовая сборка содержит множество ошибок и недоработок, проблемы с фонариком, не отображающиеся руки игрока и многое другое. Однако, как отмечает команда, стрельба и взаимодействие в этой сборке полностью функциональны. "Существует небольшая некритичная ошибка, из-за которой предметы появляются не в тех ящиках и контейнерах, из которых они должны появляться", - отмечает команда. "Большинство консольных команд из оригинального "Сталкера" работают и здесь; команды выполняются следующим образом: xray.{команда из X-Ray}".



Все желающие уже могут скачать эту фанатскую сборку STALKER Unreal Engine 5 с Moddb здесь. Вот несколько скриншотов мода в действии.

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Действие игры STALKER Shadow of Chernobyl, вышедшей в 2007 году для ПК, происходит в Зоне - на основе реальной версии Чернобыльской зоны отчуждения. В 2009/10 году было выпущено продолжение - Call of Pripyat. Кроме того, в 2008 году был выпущен приквел игры под названием Clear Sky.