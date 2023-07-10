Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что после мятежа, 29.06.2023 Пригожин и Путин встречались в Кремле. Помимо главы ЧВК "Вагнер" на встречу были приглашены командиры компании. Всего, по словам Пескова, от "музыкантов" присутствовало 35 человек.
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Владимир Путин обсудил с представителями ЧВК "Вагнер" ситуацию, произошедшую 24 июня, когда Евгений Пригожин дал команду "музыкантам" на совершение "марша справедливости" до Москвы. Также Президент предложил несколько вариантов развития событий для сотрудников компании: например, подписать контракт с МО РФ или передислоцироваться на территорию Белорусии.
По словам представителей "Вагнера", компания никогда не пошла бы против народа России, и полностью поддерживает Президента и страну. Кроме того, ЧВК и дальше будет выполнять боевые задачи в интересах России.
Подробности разговора не сообщаются, однако, Песков отметил, что его длительность составила около трёх часов.