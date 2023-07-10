Завод планируется ввести в эксплуатацию уже в 2025 году

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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Министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин объявил о строительстве завода по производству турецких ударных беспилотников Bayraktar. Ранее, 8 июля, Зеленский и Эрдоган подписали договор о сотрудничестве в развитии стратегических отраслей промышленности, в том числе в сфере производства БПЛА на Украине.

По словам Камышина, подготовка к строительству завода Bayraktar была начата ещё несколько лет назад, однако, потом произошла остановка из-за разногласий. Теперь же, после подписания специального меморандума, строительство будет продолжено

Ввести завод в работу планируется уже в 2025 году. Сколько беспилотников завод сможет выпускать в год для нужд ВСУ, на данный момент неизвестно. Как сообщается, завод по производству БПЛА будет выпускать две модели дронов: Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.

Bayraktar TB2 способен нести до четырёх управляемых боеприпасов и может находиться в воздухе на протяжении 12 - 24 часов. Применять ударный БПЛА возможно с дальности до 150 км.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что строительство нового завода не помешает достижению целей спецоперации.