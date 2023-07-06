Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
AnLesha За пост начислено вознаграждение
Лукашенко назвал главное условие, выдвинутое им для размещения ЧВК "Вагнер" в Беларуси
По словам белорусского президента, ЧВК "Вагнер" позволили разместится в республике при условии задействования "музыкантов" в обороне страны.
рекомендации
На порядок подешевел iPhone 14 Plus
65" 4K TV Philips с МЕГАскидкой = дешевле 50 тр
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
4К телевизоры до 20.000р - целая гора вкл 50"
43" TV Huyndai за 15 тр - цена не растет
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
-40000р на iPhone 14 Pro
-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр

На встрече с журналистами 6 июля 2023 года Александр Григорьевич Лукашенко раскрыл подробности недавних разговоров с главой ЧВК "Вагнер". По его словам сотрудникам компании разрешили размещаться в полевых лагерях на территории страны при том условии, что подразделения компании будут задействованы в построении обороны страны.

реклама

Александр Лукашенко не уточнил, как именно планируется применять "музыкантов" и будут ли они встроены в структуру вооружённых сил, однако отметил, что бойцы "оркестра" имеют огромный боевой опыт и современное видение боевых действий, которые будут использованы при обучении личного состава действующей армии.

Также белорусский президент опроверг популярное в интернете мнение о том, что после "марша справедливости" Владимир Путин затаил злость на Пригожина и бизнесмену угрожает опасность от правительства РФ. "Если вы думаете, что его (Пригожина) завтра "замочат"... Нет, этого не будет".

Лукашенко заявил, что осенью ситуация в зоне СВО должна измениться, возможно даже начало переговоров. "Об этом уже говорят европейцы. Франция, Германия. Европейские страны от этого конфликта только теряют, а выгодополучателем является только одна страна", - сказал Александр Григорьевич.

рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
iPhone 14 по цене 12го - смотри
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
-120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену
MSI RTX 4070 за копейки в Регарде
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
-20000р на 4080 MSI Suprim X
-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Также Лукашенко заверил, что ядерное оружие не будет применено в ходе спецоперации. "Такое возможно только при агрессии со стороны стран НАТО", - заявил президент.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#пригожин #чвк вагнер #лукашенко #вагнер беларусь
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зачем Москва вернула Пригожину миллиарды конфискованных рублей
28
Пехота ВСУ стала атаковать без прикрытия Leopard 2 - На Западе решили, что Украина должна их беречь
34
Пригожин забрал именной пистолет от Шойгу в здании ФСБ в Санкт-Петербурге
16
Пользователи активно обсуждают найденные при обыске фото Пригожина в разных костюмах
12
Российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу
13
В Европе цены AMD Radeon RX 7600 и NVIDIA GeForce RTX 4060/Ti уже до 13% ниже РРЦ
3
Власти Нидерландов считают, что ответ на китайские санкции по экспорту металлов должен сформировать Евросоюз
+
Mash: у Блиновской и Лерчек нашли «крышу» в российской власти
5
AMD Ryzen 3 5100 может пополнить ассортимент AM4 процессоров вместе с Ryzen 7 5700
2
Выход складного смартфона Mix Fold 3 от Xiaomi состоится в августе
+
В соцсетях прокомментировали переброску российских танков Т-54/55 - считается что их везут в Крым
6
Politico: американские власти скорее всего не смогут выяснить, кто пронес кокаин в Белый дом
4
В мировой сети появились кадры запуска корректируемых бомб ФАБ-500М62 с подвеса бомбардировщика
2
«Снесло крышу от больших денег». Какими причинами объяснили мятеж ЧВК «Вагнер» на российском ТВ
13
Снаряд "Краснополь-Д" из ствола Мста-С пролетает 43 км, а из Коалиции-СВ все 70 км
1
66 смартфонов Xiaomi получат официальную прошивку MIUI 15 на базе Android 14
4
Секретарь СНБО Украины заявил о смене стратегии контрнаступления ВСУ на истощение ВС РФ
+
США намерены наказать Китай за ограничение экспорта редкоземельных металлов
4
Мемы с Евгением Пригожиным выходят на новый уровень
1
Сергей Миронов выразил своё отношение к ЧВК Вагнер после мятежа
2

Популярные статьи

Топ 15 лучших связок процессор-видеокарта в 2023 году по мнению нейросети
20
Каких целей Россия уже достигла в СВО
82
Цены растут на глазах — собираем оптимальный игровой компьютер на Ryzen 5 5600 в июле 2023 года
31
Купил новую видеокарту Peladn RX 580 на 8Gb - ТОП за свои деньги
41
В столице Австрии Вене на зданиях появились наклейки против произвола украинских беженцев
27
Выбираем игровой ноутбук летом 2023 года — 10 лучших моделей, от бюджетных до топовых
+
Samsung Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5: все, что мы знаем о новых складных смартфонах
2
В Беларуси заблокировали доступ к Pornhub
14
Обзор вентиляторов XPG VENTO 120 ARGB: святая простота
6
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
3

Сейчас обсуждают

Sprintin
15:29
Ор просто. Сделали дно и не хотят признавать проблему. Я о нвидиа.
Кастомизированные угловые кабели 12VHPWR для RTX 4090 плавятся так же, как и обычные
Роман
15:29
Да, твой дед то обосрался явно, если бы случилось, то в вас бы ядерки полетели от Пригожина, по-другому бы запели хрюнделя.
Пользователи активно обсуждают найденные при обыске фото Пригожина в разных костюмах
Siberian Mouse
15:29
Нахуя было такой длинный пост писать о том что все и так знают? Какие то тесты, какие то гигабайты, нанометры... В кс 150 кадров запредельных, которые в проц упираются. Все эти rx580 - это 470 с ебейш...
Купил новую видеокарту Peladn RX 580 на 8Gb - ТОП за свои деньги
valderm
15:29
вся беда за 5к гтх 1070 не купишь, а вопрос был именно в данной сумме
Купил новую видеокарту Peladn RX 580 на 8Gb - ТОП за свои деньги
valderm
15:26
ага 4 гб для средних и высоких больше не надо даже для фулл хд, а ультра там и видюха и проц не потащит у автора
Купил новую видеокарту Peladn RX 580 на 8Gb - ТОП за свои деньги
Xmast
15:26
Тебе что то непонятно? Так для тебя дал ссылку в википедию. Читай и понимай что это не я истерики пишу. А ты чушь несешь стабильно в новостях. Завтра с Пригожиным помирятся ты начнешь писать хвалы Ваг...
В ЦБ объяснили, почему рубль так сильно ослаб за последние недели и месяцы
Михаил Barash Андреев
15:24
Ты можешь без истерик изъясняться, паяц?
В ЦБ объяснили, почему рубль так сильно ослаб за последние недели и месяцы
Xmast
15:22
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ценовая_стабильность Цитирую "В законодательстве о центральных банках ценовая стабильность прописана как конечная цель их деятельности" Вы где-то видите что ЦБ с их эксп...
В ЦБ объяснили, почему рубль так сильно ослаб за последние недели и месяцы
RESPEKTROMETR
15:18
Уже во всех новостях что техника вырастит в цене на 15% на фоне падающего рубля
Курс доллара на AliExpress превысил 97 рублей
Xmast
15:17
Набиулина пришла на помощь и обьяснила Михаилу почему рубль упал. Все нормально говорит. Что там. Все стабильно. Все стабильно плохо для населения. А так то все по плану!
В ЦБ объяснили, почему рубль так сильно ослаб за последние недели и месяцы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем