На встрече с журналистами 6 июля 2023 года Александр Григорьевич Лукашенко раскрыл подробности недавних разговоров с главой ЧВК "Вагнер". По его словам сотрудникам компании разрешили размещаться в полевых лагерях на территории страны при том условии, что подразделения компании будут задействованы в построении обороны страны.
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Александр Лукашенко не уточнил, как именно планируется применять "музыкантов" и будут ли они встроены в структуру вооружённых сил, однако отметил, что бойцы "оркестра" имеют огромный боевой опыт и современное видение боевых действий, которые будут использованы при обучении личного состава действующей армии.
Также белорусский президент опроверг популярное в интернете мнение о том, что после "марша справедливости" Владимир Путин затаил злость на Пригожина и бизнесмену угрожает опасность от правительства РФ. "Если вы думаете, что его (Пригожина) завтра "замочат"... Нет, этого не будет".
Лукашенко заявил, что осенью ситуация в зоне СВО должна измениться, возможно даже начало переговоров. "Об этом уже говорят европейцы. Франция, Германия. Европейские страны от этого конфликта только теряют, а выгодополучателем является только одна страна", - сказал Александр Григорьевич.
Также Лукашенко заверил, что ядерное оружие не будет применено в ходе спецоперации. "Такое возможно только при агрессии со стороны стран НАТО", - заявил президент.