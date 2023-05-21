Сегодня, 20 мая 2023 года Евгений Пригожин официально заявил о том, что подразделения ЧВК "Вагнер" полностью взяли под контроль город Бахмут (Артёмовск). Операция под названием "Бахмутская мясорубка" длилась 224 дня, а её целью было "стягивание на себя и перемалывание подразделений ВСУ" для того, чтобы дать ВС РФ возможность нарастить силы и наступать на других направлениях.
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Однако, похоже, что ВСУ не планируют сдаваться просто так. По заявлению спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, ВСУ начали операцию по окружению Бахмута. Ничего удивительного в такой тактике нет. Ещё 13 мая Пригожин в подробностях расписал план действий ВСУ. Согласно этому плану, украинские формирования "слой за слоем" будут отрезать фланги для занятия наиболее важных точек, также известных как тактические высоты, если подразделения МО РФ не будут держать фланги.
Попытки "прощупывания" бахмутских флангов ВСУ ведут уже с 10 мая, и на некоторых рубежах они достигли локального успеха, несмотря на то, что Пригожин неоднократно просил Шойгу выделить больше сил и средств для удержания флангов.
Глава ЧВК "Вагнер" ранее заявил, что 25 мая подразделения "музыкантов" передадут свои позиции в Бахмуте Вооружённым силам России, чтобы самим уйти в полевые лагеря с целью отдыха и переподготовки, чтобы вернуться "когда Россия вновь позовёт". Однако, что-то подсказывает, что отдыхать "оркестр" будет недолго.