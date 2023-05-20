20 мая 2023 года произошло одно из самых знаковых событий за всё время проведения СВО. Бахмут (Артёмовск) был полностью взят под контроль подразделениями ЧВК "Вагнер". С соответствующим заявлением выступил Евгений Пригожин. Видео с заявлением о взятии Бахмута.
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Операция по взятию Бахмута под названием "Бахмутская мясорубка" длилась 224 дня. Она началась 8 октября 2022 года для того, чтобы стянуть в город как можно большее количество украинских сил и дать российской армии "подлататься" и продолжить наступление на других направлениях.
В своём обращении Пригожин подчёркивает, что город был взят исключительно силами ЧВК "Вагнер", кто бы что ни говорил. "Мы помогали себе сами", - заявил Пригожин.
Глава "музыкантов" выразил свою благодарность народу России, ребятам, которые отдавали свою кровь и жизни за освобождение этих территорий. Также Пригожин поблагодарил генерала Суровикина и генерала Мизинцева за возможность "провести эту тяжёлую операцию.
Высказался Пригожин и по поводу "бюрократов", которые вставляли палки в колёса. Он пообещал, что когда-нибудь они ответят за свои действия. "У нас подготовлены списки тех, кто нам помогал и тех, кто нам противодействовал".
Глава "музыкантов" сообщил, что с 25 числа они будут выводить свои подразделения в полевые лагеря для того, чтобы набраться сил, восстановиться и осуществить переподготовку.
"Мы взяли весь город от дома до дома, чтобы никто не мог упрекнуть нас, что хоть какой-то кусочек не взят", - заявил руководитель "оркестра".