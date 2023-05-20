Пригожин заявил о полном взятии Бахмута подразделениями ЧВК "Вагнер"

20 мая 2023 года произошло одно из самых знаковых событий за всё время проведения СВО. Бахмут (Артёмовск) был полностью взят под контроль подразделениями ЧВК "Вагнер". С соответствующим заявлением выступил Евгений Пригожин. Видео с заявлением о взятии Бахмута.

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Операция по взятию Бахмута под названием "Бахмутская мясорубка" длилась 224 дня. Она началась 8 октября 2022 года для того, чтобы стянуть в город как можно большее количество украинских сил и дать российской армии "подлататься" и продолжить наступление на других направлениях.

В своём обращении Пригожин подчёркивает, что город был взят исключительно силами ЧВК "Вагнер", кто бы что ни говорил. "Мы помогали себе сами", - заявил Пригожин.

Глава "музыкантов" выразил свою благодарность народу России, ребятам, которые отдавали свою кровь и жизни за освобождение этих территорий. Также Пригожин поблагодарил генерала Суровикина и генерала Мизинцева за возможность "провести эту тяжёлую операцию.

Высказался Пригожин и по поводу "бюрократов", которые вставляли палки в колёса. Он пообещал, что когда-нибудь они ответят за свои действия. "У нас подготовлены списки тех, кто нам помогал и тех, кто нам противодействовал".

Глава "музыкантов" сообщил, что с 25 числа они будут выводить свои подразделения в полевые лагеря для того, чтобы набраться сил, восстановиться и осуществить переподготовку.

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"Мы взяли весь город от дома до дома, чтобы никто не мог упрекнуть нас, что хоть какой-то кусочек не взят", - заявил руководитель "оркестра".