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ЧВК "Вагнер" полностью освободили Бахмут - Пригожин записал видеообращение
Пригожин заявил о полном взятии Бахмута подразделениями ЧВК "Вагнер"
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20 мая 2023 года произошло одно из самых знаковых событий за всё время проведения СВО. Бахмут (Артёмовск) был полностью взят под контроль подразделениями ЧВК "Вагнер". С соответствующим заявлением выступил Евгений Пригожин. Видео с заявлением о взятии Бахмута.

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Операция по взятию Бахмута под названием "Бахмутская мясорубка" длилась 224 дня. Она началась 8 октября 2022 года для того, чтобы стянуть в город как можно большее количество украинских сил и дать российской армии "подлататься" и продолжить наступление на других направлениях.

В своём обращении Пригожин подчёркивает, что город был взят исключительно силами ЧВК "Вагнер", кто бы что ни говорил. "Мы помогали себе сами", - заявил Пригожин.

Глава "музыкантов" выразил свою благодарность народу России, ребятам, которые отдавали свою кровь и жизни за освобождение этих территорий. Также Пригожин поблагодарил генерала Суровикина и генерала Мизинцева за возможность "провести эту тяжёлую операцию.

Высказался Пригожин и по поводу "бюрократов", которые вставляли палки в колёса. Он пообещал, что когда-нибудь они ответят за свои действия. "У нас подготовлены списки тех, кто нам помогал и тех, кто нам противодействовал".

Глава "музыкантов" сообщил, что с 25 числа они будут выводить свои подразделения в полевые лагеря для того, чтобы набраться сил, восстановиться и осуществить переподготовку.

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"Мы взяли весь город от дома до дома, чтобы никто не мог упрекнуть нас, что хоть какой-то кусочек не взят", - заявил руководитель "оркестра".

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#wagner #bakhmut
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homa177
18:49
Как не крути у них военной техники на 3 войны вперед, почекай сколько самолетов , вертолетов и танков , не говоря о воен флоте , там денег не жалели.А в условиях что они находятся на другом континенте...
В Белом доме заявили, что при оказании помощи Украине будут стремиться избежать Третьей мировой войны
Sammie Vanhalen
18:48
Какой лютый бред написан. Какие же игры у Вас не работают? Через Proton практически все запускаются и играются.
Linux жив и Linux будет жить, что бы ему ни предрекали предсказатели - приверженцы Windows
Yuriy Sarte
18:46
Здравствуйте. Вы могли бы помочь в выборе компонентов при сборке компьютера? Конечно не за бесплатно. Читаю ваши записи, сам слабо разбираюсь. Возможно как то связаться с вами по этому вопросу?
"Воины света" - не совсем типичный фильм про вампиров
Hbps Hbps
18:46
ВСУ опровергло заявление этого Пригожина о взятии Бахмута
Подразделения ЧВК Вагнер полностью освободили Артёмовск
homa177
18:45
Пха , могу только фото члена в личку отправить.
В Белом доме заявили, что при оказании помощи Украине будут стремиться избежать Третьей мировой войны
ЧатоБот
18:45
А в это время...Асад смотрит выступление Зеленского. Выражение лица бесценно. https://t.me/rogers_kitchen/9456
Подразделения ЧВК Вагнер полностью освободили Артёмовск
Эдуард Камандаров
18:45
Что ещё может сказать Аня по профессии маляр.пробравшаяся в министерство ?
На Украине опровергают факт полной утраты контроля над Бахмутом
Морячок Мурманский
18:45
молодцы
ЧВК "Вагнер" полностью освободили Бахмут - Пригожин записал видеообращение
хахахер
18:45
это значит революция из-за обнищания народа в сша может быть.А сама страна конечно никуда не денется.Пиндосы не так воспитаны,эти уже не поднимутся,они полвека в кредит жили
В Белом доме заявили, что при оказании помощи Украине будут стремиться избежать Третьей мировой войны
32Влад32
18:45
Тоже мне новинка! Половина дешевой обуви облазит по мере износа. И цвет меняет, особенно если не мыть, не чистить.
Кроссовки Gobstomper за 15 тысяч руб меняют цвет по мере износа
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