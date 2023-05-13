Глава ЧВК "Вагнер" объяснил наиболее вероятную тактику действий ВСУ. Сначала они отрежут Бахмут, а далее двинуться в сторону Российских границ.

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Евгений Пригожин решил лично показать, как, вероятнее всего, будет в ближайшее время действовать украинская армия на Бахмутском направлении. Видеоролик продолжительностью более 17 минут опубликован в телеграм-канале пресс-службы Пригожина и группе ЧВК "Вагнер" Вконтакте (ссылка в конце поста).

По словам Пригожина противник действует чётко по учебнику. "Это нормальная тактика. Тактика умных, образованных людей", - заявил Евгений Викторович. ВСУ прощупывают оборону на прочность, чтобы впоследствии нанести удары в самые незащищённые места российской группировки.

Сперва глава "музыкантов" на карте показал, как изначально планировалось использовать подразделения ЧВК "Вагнер", и рассказал почему задуманному не суждено было свершиться.

Далее Пригожин рассказал какие удары планирует совершить противник. Первый удар уже состоялся - он прошёл по дороге в направлении н.п. Берховка. Второй удар будет нанесён по дороге Славянск - Бахмут для того чтобы "отсечь группировку №1 и занять тактические высоты". По словам Пригожина никаких котлов ВСУ создавать не планирует, а будет кусок за куском отрезать части этого пирога.

Третий удар будет нанесён южнее Бахмута в сторону н.п. Клещеевка, в котором находится важный рубеж тактических высот. Далее ВСУ постараются пройти по маршруту Соледар - Покровское - Клиновое. Опять же для того, чтобы занять тактические высоты и взять Бахмут в полукольцо.

Для того, чтобы выйти "музыкантам" в тыл, ВСУ нанесут удар по маршруту Кудюмовка - Озеряновка. Далее пойдут либо на Кодему либо на Отрадовку для того, чтобы сковать дальнейшие действия ЧВК "Вагнер".

Пригожин рассказал, что не следует цепляться за населённые пункты. Куда важнее удерживать преграды (реки, озёра и т.д) и тактические хребты и высоты. Занятие высот позволит просматривать территорию противника даже при плохой погоде или воздействии средств РЭБ на беспилотники, кроме того по высотам сложнее вести огонь, а с них - наоборот.

Также Пригожин рассказал, что "тактически перегруппировавшиеся" войска отошли с высоты 190 в н.п. Берховка, высота которого всего 100 метров над уровнем моря, в низине.

Таким образом ВСУ попытаются окружить Бахмут, после чего выровняют фронт и пойдут дальше, отрезая Бахмутское направление.

Когда с Бахмутом будет покончено, под удары ВСУ попадут ключевые населённые пункты, которые противник старался всеми силами удержать при наступлении "музыкантов": Горское, Золотое и Попасное.

Резюмируя всё вышесказанное, Пригожин рассказал, что замысел противника состоит в том, чтобы отрезать группировку ЧВК "Вагнер", выровнять фронт и, совершая точечные удары, проверяя оборону ВС РФ на прочность, заходить внутрь обороны, чтобы резать её по частям.

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Ссылка на полное видео [Вконтакте].