Специалисты Digital Foundry протестировали игру и сделали неоднозначное заключение по поводу её технической составляющей

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Спустя четыре года после выхода Star Wars Jedi: Fallen Order, разработчик Respawn предлагает амбициозное продолжение Star Wars Jedi: Survivor. Новая игра достигает впечатляющих технических высот, а также имеет ряд заметных проблем с производительностью. Прежде всего, это релиз только для текущего поколения, предназначенный для PS5, Series X, Series S и PC.

Освещение, тени и анимация превосходны, но главной особенностью должно стать включение полноценной трассировки лучей на консолях и ПК, с отражениями RT и глобальным освещением.

Digital Foundry протестировали игру и сделали неоднозначное заключение по поводу её технической части.

В режиме "Разрешения" целевой FPS составляет 30 кадров в секунду (режим включен по умолчанию). Разрешение динамически масштабируется от 972p (45% от 4K) в худшем случае до 1242p в лучшем (если смотреть прямо на небо, 57,5% от 4K). Кат-сцены предлагают большее разрешение, вплоть до 1440p.

Режим "производительности" - 60 кадров в секунду использует более низкий диапазон внутренних разрешений, в меню указывается цель 1440p (по сравнению с целью 4K для режима разрешения), но фактическое количество пикселей находится между 648p и 864p, увеличенные с помощью FSR 2.2 до 1440p. На PS5 редко можно увидеть изначальное разрешение ниже 720p.

Таким образом, PS5 работает с потрясающим набором визуальных функций, но цена за качество изображения значительна. Что касается производительности, режим 30 кадров в секунду обеспечивает более стабильную производительность, хотя и с некоторыми проблемами в начальной части игры - периодические разрывы экрана в верхней трети дисплея, частота кадров до 20 кадров в секунду и некоторые заминки при переходе от катсцен к игровому процессу.

В режиме производительности (60 FPS) первый городской район вызывает проблемы: он начинается на стабильных 60 кадрах в секунду, но на некоторых участках падает до 30, сопровождаясь разрывами изображения при падении кадров.

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В более поздних областях, таких как Кобох, дела обстоят хуже в местах с водоемами; "здесь мы заметили частоту кадров на уровне 15-20 ФПС. В целом, режим 30 кадров в секунду имеет смысл, особенно учитывая его преимущество в четкости изображения, но его профиль производительности, конечно, не помешало бы немного подправить, чтобы устранить самые сильные падения", - заключили специалисты Digital Foundry.