Список изменений незначительный

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

3070 за 50 тр в Ситилинке

3070 за 50 тр в Ситилинке

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

-20% на i9 12900 - цены в рублях падают

-20% на i9 12900 - цены в рублях падают

Компания Intel объявила о выходе новой версии WHQL драйвера для встроенных видеочипов процессоров Intel Core 6-10-го поколения, а также соответствующих Intel Atom, Pentium и Celeron.

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Что интересно, компания не опубликовала конкретный список изменений и исправлений, написав лишь состав обновлённого пакета. В него входит:

графический драйвер

различные варианты Intel Display Audio Driver в зависимости от поколения процессоров и встроенного видеоядра

Intel Media SDK Runtime (21.0.1.35)

драйвер Intel Graphics для OpenCL

Intel Graphics Command Center (устанавливается через Microsoft Store)

установщик Vulkan3 Runtime

oneAPI Level Zero Loader и Validation Layer, а также Intel Graphics Compute Runtime для спецификации oneAPI Level Zero для совместимости с новыми стандартами разработки ПО.

Также компания написала об известных проблемах, которые ещё не решила:

Вертикальный коллаж не работает с Intel Graphics Command Center.

В командном центре Intel Graphics Command Center два объединённых дисплея могут отображаться как не объединённые.

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Согласно сообщению на Reddit, этот драйвер проблематично установить на процессоры Skylake (6-го поколения) Intel с графическими процессорами Gen9, которые включают графику Iris и Iris Pro.