Компания Intel объявила о выходе новой версии WHQL драйвера для встроенных видеочипов процессоров Intel Core 6-10-го поколения, а также соответствующих Intel Atom, Pentium и Celeron.
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Что интересно, компания не опубликовала конкретный список изменений и исправлений, написав лишь состав обновлённого пакета. В него входит:
- графический драйвер
- различные варианты Intel Display Audio Driver в зависимости от поколения процессоров и встроенного видеоядра
- Intel Media SDK Runtime (21.0.1.35)
- драйвер Intel Graphics для OpenCL
- Intel Graphics Command Center (устанавливается через Microsoft Store)
- установщик Vulkan3 Runtime
- oneAPI Level Zero Loader и Validation Layer, а также Intel Graphics Compute Runtime для спецификации oneAPI Level Zero для совместимости с новыми стандартами разработки ПО.
Также компания написала об известных проблемах, которые ещё не решила:
- Вертикальный коллаж не работает с Intel Graphics Command Center.
- В командном центре Intel Graphics Command Center два объединённых дисплея могут отображаться как не объединённые.
Согласно сообщению на Reddit, этот драйвер проблематично установить на процессоры Skylake (6-го поколения) Intel с графическими процессорами Gen9, которые включают графику Iris и Iris Pro.