Epic заявляет, что это новый уровень реализма

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

На своем мероприятии State of Unreal компания Epic Games показала новую демонстрационную версию движка Unreal Engine 5.2 под названием Electric Dream. В новой демонстрации показаны впечатляющие визуальные детали, физика, построение мира и многое другое. По данным Epic, с момента запуска Unreal Engine 5 прошлой весной 77 процентов пользователей перешли на него, а его последняя версия, Unreal Engine 5.2, несет в себе дальнейшие оптимизации и улучшения, а также несколько новых функций.

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Новая демонстрация в реальном времени демонстрирует некоторые из этих новых функций и улучшений, которые появятся в предварительной версии Unreal Engine 5.2 Preview, которая должна быть доступна уже сегодня через Epic Games и GitHub.

В новой демонстрации показан фотореалистичный электрический грузовик Rivian R1T, который катится по реалистичному окружению, созданному с помощью Quixel Megascans. Демонстрация показывает новую систему затенения Substrate, позволяющую художникам "составлять и накладывать различные модели затенения", чтобы достичь уровня достоверности и качества, которые были невозможны до Unreal Engine 5.2. Конечно, Epic отмечает, что эти возможности всё ещё являются экспериментальными, поскольку это всё ещё предварительный выпуск Unreal Engine 5.2.

Epic также отметила последние достижения в области физики: деформация шин, пневматическая подвеска, а также реалистичное моделирование жидкости и рендеринг воды. Unreal Engine 5.2 Preview поставляется с новыми инструментами для генерации контента (PCG) в редакторе и во время выполнения программы.

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Последняя демонстрация Unreal Engine 5.2 Demo весьма впечатляет, и это, несомненно, приведет к созданию впечатляющих игр в будущем.