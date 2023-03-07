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Doom запустили на процессоре с энергопотреблением всего в 0.001 Вт
Процессор для обучения ИИ - Syntiant сам играет в Doom, потребляя лишь тысячную долю Ватта
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Процессор глубокого обучения может воспроизводить оригинальную игру Doom с энергопотреблением всего в один милливатт. Эксперимент провел Дэвид Гарретт из калифорнийской компании-разработчика чипов Syntiant. Статья была опубликована на сайте IEEE Spectrum.

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Процессор, о котором идет речь, NDP200, специально разработан для приложений, где требуется небольшая сеть глубокого обучения с минимально возможным энергопотреблением. Тактовая частота составляет до 100 МГц, а весь чип подключен всего через 40 контактов (для сравнения: в последних моделях Intel 1700 контактов).

Этого оказывается достаточно для игры в Doom. Чтобы управлять игрой с помощью маленького процессора, Гарретт обучил сеть, используя алгоритмы ИИ и разработанную для этого версию игры Vizdoom. Используя около 600 000 параметров, она вычисляет игровое изображение, которое выводится на экран. 

При заявленном энергопотреблении в один милливатт используемый процессор может распознавать соперников со скоростью 6 кадров в секунду и решать, какой входной сигнал отправить в игру следующим. В ходе эксперимента Гарретт намерен продемонстрировать, что процессор может быть использован и для распознавания людей.

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Видео показывает, что все это работает достаточно хорошо на простом уровне с врагами, бегущими к игроку со всех сторон. Процессор промахивается всего несколько раз и может надежно обнаруживать и стрелять по атакующим противникам, пока не закончатся боеприпасы.

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