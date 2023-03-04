Российский технологический гигант планирует продать 100 000 смартфонов уже к концу года

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После начала СВО год назад Россия столкнулась с уходом технологических компаний. В том числе уходом Samsung и Apple, двух самых популярных в мире брендов смартфонов. В ответ на это Россия удвоила усилия по достижению технологической самодостаточности, и теперь на рынке может появиться новый смартфон на базе Android.

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Смартфон, который пока не имеет названия, будет создан Национальной компьютерной корпорацией (НКК), одной из крупнейших российских ИТ-компаний, с амбициозной целью продать 100 000 смартфонов и планшетов к концу 2023 года. Александр Калинин, основатель НКК, сообщил, что он намерен инвестировать 10 миллиардов рублей (132,9 миллиона долларов) в проект и надеется захватить 10 процентов потребительского рынка к 2026 году.

Новость появилась всего через несколько дней после того, как Министерство торговли США запретило экспорт в Россию телефонов и другой электроники стоимостью более 300 долларов. Эксперты говорят, однако, что российскому смартфону будет трудно победить недорогих конкурентов из Китая, и он может столкнуться с проблемами при использовании Android от Google.

"И хотя телефоны могут изначально работать на Android, Google может прекратить полную лицензию в ближайшем будущем. Возможно, телефонам придется перейти на другую ОС", - сказал аналитик ранка потребительской электроники.

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Google больше не предлагает российским пользователям платные приложения или обновления для них. Однако компания не стала препятствовать использованию бесплатных сервисов, таких как Gmail, Maps, Play и YouTube, жителями России.