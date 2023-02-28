Все атаки были успешно предотвращены

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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Последний день февраля выдался особенно жарким на события, в которых непосредственное участие принимали пилотируемые и беспилотные летательные аппараты. Так, утром сообщалось о прекращении полётов гражданских воздушных судов в небе над Санкт-Петербургом из-за якобы появления в небе неопознанного летательного аппарата, в связи с чем был введён план «Ковёр». Позже Министерство обороны РФ заявило, что проходила тренировка сил ПВО по обнаружению, идентификации и перехвату предполагаемой цели.

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Затем Вооруженные силы России с помощью средств ПВО и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (в т.ч. поставляемых Западом). Данные атаки совершались в Краснодарском крае, Республике Адыгея, Брянской и Белгородской области. Кроме того, в Подмосковье, под Коломной произошло крушение ударного БПЛА (предположительно UJ-22) иностранного государства. Данные БПЛА не стоят ни на вооружении ВС РФ, ни на вооружение ВСУ, также об их передачи в рамках пакета военной помощи Запада ранее не сообщалось. Как сообщается, целью атаки под Коломной был объект гражданской инфраструктуры (какой именно - не уточняется). Жертв и разрушений на земле нет.