Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
AnLesha За пост начислено вознаграждение
ВСУ несут ощутимые потери на всех направлениях фронта
По заявлениям МО РФ совокупные потери ВСУ и наёмников составили более 300 человек
рекомендации
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Ожесточённые боевые действия продолжаются по всей линии фронта: где-то военнослужащие российской армии совместно с ВЧК "Вагнер" берут под контроль новые населённые пункты, а где-то силы ВСУ предпринимают попытки контрнаступления.

реклама

Так, по сообщениям Министерства обороны России, вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 75 бойцов в районах Никольского и Угледара. На херсонском направлении уничтожено до 70 солдат ВСУ, а также шесть единиц автомобильной техники и три гаубицы Д-30. На купянском направлении ВС РФ раскрыли и обезвредили шесть диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и нанесли огневое поражение около 60 украинским военным. Что касается донецкого направления, то здесь совместно с отрядами ЧВК "Вагнер" и добровольцами из отрядов народной милиции ДНР, ВС РФ уничтожили более 100 военнослужащих ВСУ, включая западных наёмников. Кроме того, подразделения ВС РФ нанесли мощный артиллерийский удар по огневым позициям ВСУ.

рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Совокупные потери ВСУ и западных наёмников за прошедший день, по данным Министерства обороны, составили более 300 человек личного состава. Несмотря на недавнюю попытку Китая представить и утвердить план по мирному урегулированию украинского конфликта, страны Запада и США отказались это делать, а Белый дом заявил о заготовленных для Киева "козырях".

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #всу #вс рф #потери
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ЧВК Вагнер отрицает появление на фронте немецких танков
Силы РФ вывели из строя ремонтную базу ВСУ - рапортует МинОбороны
В Белом доме рассказали о заготовленных для Киева "козырях" и пообещали усилить его позиции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Великобритания, Франция и Германия могут заключить с Украиной оборонительный пакт
72
Российский морпех по воле случая смог увернуться от выстрела из гранатомёта РПГ-7 и показал видео
7
Роботы-хирурги MIRA уже существуют и вполне неплохо справляются с поставленными задачами
+
БМП-2М с боевым модулем «Бережок» испытан в тыловом районе СВО – Минобороны РФ опубликовало кадры
4
Германия планирует использовать трубы "Северного потока-2" для строительства терминала СПГ
5
Бежавший в Норвегию экс-командир ЧВК «Вагнер» был задержан за драку в состоянии опьянения
10
В американской школе нашли майнинг ферму, которая за 8 месяцев потребила электроэнергии на $17 500
3
Microsoft требует обновиться до Windows 11 даже на неподдерживаемом железе
10
Замдиректора школы в США умудрился 8 месяцев незаметно добывать Биткоины и не платить за свет
1
Microsoft дала ложную надежду владельцам старых ПК, предлагая им обновиться до Windows 11
9
Более двух миллиардов долларов в монетах TON были заблокированы
3
Западные нейросети недолюбливают Россию, но кажется, что по разным причинам
4
Выбираем оптимальный процессор под видеокарту GeForce RTX 3060 – Core i5-12400F vs Ryzen 5 5600X
4
Как не попасть в ловушку брендов и сэкономить на покупке игровой видеокарты 50 000р без потери fps
14
HMD Global наладит выпуск 5G-смартфонов Nokia на территории Европы
+
Илон Маск: В 2014г в Украине был действительно переворот - нет никаких сомнений
21
Зеленский выразил недовольство десятым пакетом антироссийских санкций ЕС и потребовал их усиления
8
The Economist опубликовал дневник украинского солдата о положении дел в ВСУ на фронте
11
В Chrome есть скрытая игра без доступа в интернет
2
Пригожин ответил на обвинения Стрелкова об убийстве "вагнеровцами" военкора Игоря Мангушева
30

Популярные статьи

10 видеокарт среднего уровня, которые будут справляться с играми еще много лет
71
ВСУ стали активно применять надувные войска, обычно имитирующие РСЗО HIMARS и гаубицы M777
34
В Берлин привезли подбитый Т-72, но немцы вместо поддержки Украины покрыли российский танк цветами
65
Топ-10 систем охлаждения по версии ритейлеров и пользователей Оверклокерс.ру
13
ТОП-10 материнских плат на чипсете Z790 для процессоров Intel Core i7-13700K и 13700KF
29
Фильм Робокоп (RoboCop) - немножко хорошей фантастики
16
Распаковка и тесты Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G
32
Кратенький обзор кулера Thermalright Assassin King 120 Plus в связке с Intel Core i5 11400f
65
Портативный игровой компьютер своими руками
50
Как ИИ ChatGPT стал популярным блогером и написал 20 новостей на сайте Overclockers.ru
15

Сейчас обсуждают

Ivan123
20:19
Ну и пуст. Без телефонов и компютеров можем жит, а без Путина нет.
"Били по Китаю, а попали по россиянам" - простые граждане заплатят "рублём" из-за новых санкций США
Генерал-Майорр
20:18
В эльбрусе росийского только название, архитектура британская а производство тайвань
Энтузиаст запустил Atomic Heart на процессоре Эльбрус-8С – на что способны российские технологии
REY_B_
20:17
Не спешите хаять. Под "лежачие" корпуса, это лучший вариант из возможных. Например в габаритах аппаратуры стойки Hi-Fi. Погуглил, JIUSHARK много чего делает, может и корпуса где-то есть.
JIUSHARK выпустила здоровенный Top Flow кулер с двумя 120-мм вентиляторами и теплоотводом до 265 Вт
Эовейн Триада
20:17
Фотик есть, конца нулевых, так и лежит в ящике, я не хочу его таскать. Кстати телефоны сейчас снимают как хорошие фотики. И даже зум добавили, это так сказать уже как "объектив". Просто клик и отлична...
США запретили поставлять в Россию и Беларусь смартфоны дороже 300$
SergeySR
20:16
В мой корпус можно засунуть любую материнскую плату mini\microATX. Просто не вижу смысла, есть ведь основной комп. А так, да, можно купить с али. Но суть в творчестве!
Портативный игровой компьютер своими руками
Эовейн Триада
20:15
Нет, DDR5 идеально работает
ТОП-10 материнских плат на чипсете Z790 для процессоров Intel Core i7-13700K и 13700KF
Эовейн Триада
20:14
Так нет смысла в дорогой плате и тем более дорогом 13900К, если всё упирается в память.
ТОП-10 материнских плат на чипсете Z790 для процессоров Intel Core i7-13700K и 13700KF
SergeySR
20:13
RTX2060 стоит в основном компе, как заменю ее на что-то нужное, то она перемигрирует в новый системник, а GTS450 уйдет на полку.
Портативный игровой компьютер своими руками
Генерал-Майорр
20:13
Афтар, Макрон наверное тебе лично об этом сообщил? Ибо зачем постить сюда свои лживые пропагандистские фантазии А вот французам и всему миру, он публично заявил что едет убедить Китай не продавать рос...
Макрон направляется в Китай для обсуждения мирного плана по Украине
grom9000
20:13
Чек про который ты врал, балаболище. Ты настолько заврался, что даже не помнишь о чем брехал )))) ппц обезьяна тупая ))))
9 способов ускорить ваш старый ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем