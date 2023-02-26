По заявлениям МО РФ совокупные потери ВСУ и наёмников составили более 300 человек

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Ожесточённые боевые действия продолжаются по всей линии фронта: где-то военнослужащие российской армии совместно с ВЧК "Вагнер" берут под контроль новые населённые пункты, а где-то силы ВСУ предпринимают попытки контрнаступления.

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Так, по сообщениям Министерства обороны России, вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 75 бойцов в районах Никольского и Угледара. На херсонском направлении уничтожено до 70 солдат ВСУ, а также шесть единиц автомобильной техники и три гаубицы Д-30. На купянском направлении ВС РФ раскрыли и обезвредили шесть диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и нанесли огневое поражение около 60 украинским военным. Что касается донецкого направления, то здесь совместно с отрядами ЧВК "Вагнер" и добровольцами из отрядов народной милиции ДНР, ВС РФ уничтожили более 100 военнослужащих ВСУ, включая западных наёмников. Кроме того, подразделения ВС РФ нанесли мощный артиллерийский удар по огневым позициям ВСУ.

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Совокупные потери ВСУ и западных наёмников за прошедший день, по данным Министерства обороны, составили более 300 человек личного состава. Несмотря на недавнюю попытку Китая представить и утвердить план по мирному урегулированию украинского конфликта, страны Запада и США отказались это делать, а Белый дом заявил о заготовленных для Киева "козырях".