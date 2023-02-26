Ожесточённые боевые действия продолжаются по всей линии фронта: где-то военнослужащие российской армии совместно с ВЧК "Вагнер" берут под контроль новые населённые пункты, а где-то силы ВСУ предпринимают попытки контрнаступления.
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Так, по сообщениям Министерства обороны России, вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 75 бойцов в районах Никольского и Угледара. На херсонском направлении уничтожено до 70 солдат ВСУ, а также шесть единиц автомобильной техники и три гаубицы Д-30. На купянском направлении ВС РФ раскрыли и обезвредили шесть диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и нанесли огневое поражение около 60 украинским военным. Что касается донецкого направления, то здесь совместно с отрядами ЧВК "Вагнер" и добровольцами из отрядов народной милиции ДНР, ВС РФ уничтожили более 100 военнослужащих ВСУ, включая западных наёмников. Кроме того, подразделения ВС РФ нанесли мощный артиллерийский удар по огневым позициям ВСУ.
Совокупные потери ВСУ и западных наёмников за прошедший день, по данным Министерства обороны, составили более 300 человек личного состава. Несмотря на недавнюю попытку Китая представить и утвердить план по мирному урегулированию украинского конфликта, страны Запада и США отказались это делать, а Белый дом заявил о заготовленных для Киева "козырях".