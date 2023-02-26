США обещали Киеву сделать всё для усиления его переговорных позиций, а для ВСУ уже готовят новый пакет военной помощи

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Несмотря на то, что страны Запада и США говорят о том, что необходимо скорейшим образом найти мирный способ разрешения украинского конфликта, их действия подтверждают обратное. Так, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сделал заявление о том, что Белый дом сделает всё возможное, чтобы обеспечить Киев "козырями" в виде разнообразного вооружения и боеприпасов, чтобы усилить переговорную позицию Украины.

реклама

"Мы убеждены, что в итоге решение украинского конфликта будет рассматриваться в дипломатической плоскости. Однако, для того, чтобы у Украины было больше аргументов за столом переговоров, сейчас наша задача — предоставить украинцам козыри на поле боя", — заявил Салливан информационному изданию NBC.

рекомендации 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 25 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Страны Запада и США продолжают оказывать Украине военную помощь. Причём с каждым новым "пакетом" вооружение становится всё серьёзнее, что может потенциально перенести конфликт на территорию НАТО. Ещё недавно США и Запад заявляли о том, что ни о каких танках и ракетах дальнего радиуса действия не может идти речи, сейчас же такие ракеты уже переданы, а Польша стала первой страной, чьи "Леопарды" уже находятся на вооружении ВСУ. Сейчас уже обсуждается поставка ВСУ новейших истребителей. Сам президент Украины, Владимир Зеленский исключает возможность переговоров с Россией.