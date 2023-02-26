Несмотря на то, что страны Запада и США говорят о том, что необходимо скорейшим образом найти мирный способ разрешения украинского конфликта, их действия подтверждают обратное. Так, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сделал заявление о том, что Белый дом сделает всё возможное, чтобы обеспечить Киев "козырями" в виде разнообразного вооружения и боеприпасов, чтобы усилить переговорную позицию Украины.
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"Мы убеждены, что в итоге решение украинского конфликта будет рассматриваться в дипломатической плоскости. Однако, для того, чтобы у Украины было больше аргументов за столом переговоров, сейчас наша задача — предоставить украинцам козыри на поле боя", — заявил Салливан информационному изданию NBC.
Страны Запада и США продолжают оказывать Украине военную помощь. Причём с каждым новым "пакетом" вооружение становится всё серьёзнее, что может потенциально перенести конфликт на территорию НАТО. Ещё недавно США и Запад заявляли о том, что ни о каких танках и ракетах дальнего радиуса действия не может идти речи, сейчас же такие ракеты уже переданы, а Польша стала первой страной, чьи "Леопарды" уже находятся на вооружении ВСУ. Сейчас уже обсуждается поставка ВСУ новейших истребителей. Сам президент Украины, Владимир Зеленский исключает возможность переговоров с Россией.