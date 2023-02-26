На этот раз под удар новых антикитайских санкций попало и простое население России и Беларуси

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Если предыдущие пакеты санкций, затрагивали в основном высокопоставленных должностных лиц, крупные компании, нефтяную и банковскую отрасли и бизнесменов, то новый десятый пакет антироссийских и антикитайских санкций, принятый странами ЕС и США, ударит по карманам простых жителей, при чём не только в России.

реклама

Ограничения для России и Республики Беларусь коснулись целого спектра товаров потребительской электроники, используемых простыми гражданами. В списке фигурируют около 280 различных позиций, включая:

смартфоны стоимостью более 300 долларов;

холодильники и кондиционеры, стоимостью более 750 долларов;

кухонная техника, в т.ч. СВЧ печи, кофемашины, посудомоечные машины;

звукозаписывающее оборудование;

а также настольные и напольные вентиляторы (казалось бы, при чём здесь они?);

И это лишь малая часть всего. Заявляется, что продажи данных категорий санкционных товаров возможны только при наличии специального разрешения. Как и на каких условиях оно может быть получено - не уточнялось.

Нет, данные товары не пропадут из продажи (благодаря параллельному или "серому" импорту), но цены на них несомненно вырастут.

рекомендации 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 25 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Кроме того, по карманам россиян, да и граждан других стран, ударят и санкции, принятые непосредственно против Китая. Антикитайские санкции затронули крупнейших в мире (более 55% общемирового производства) производителей полупроводниковой памяти - компании Samsung и SK Hynix. А это значит, что проблемы с поставками и производством скажутся практически на всём рынке потребительской электроники, так как такую память используют в производстве от смартфонов и ноутбуков до автомобилей и устройств "умного" дома.