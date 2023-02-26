Если предыдущие пакеты санкций, затрагивали в основном высокопоставленных должностных лиц, крупные компании, нефтяную и банковскую отрасли и бизнесменов, то новый десятый пакет антироссийских и антикитайских санкций, принятый странами ЕС и США, ударит по карманам простых жителей, при чём не только в России.
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Ограничения для России и Республики Беларусь коснулись целого спектра товаров потребительской электроники, используемых простыми гражданами. В списке фигурируют около 280 различных позиций, включая:
- смартфоны стоимостью более 300 долларов;
- холодильники и кондиционеры, стоимостью более 750 долларов;
- кухонная техника, в т.ч. СВЧ печи, кофемашины, посудомоечные машины;
- звукозаписывающее оборудование;
- а также настольные и напольные вентиляторы (казалось бы, при чём здесь они?);
И это лишь малая часть всего. Заявляется, что продажи данных категорий санкционных товаров возможны только при наличии специального разрешения. Как и на каких условиях оно может быть получено - не уточнялось.
Нет, данные товары не пропадут из продажи (благодаря параллельному или "серому" импорту), но цены на них несомненно вырастут.
Кроме того, по карманам россиян, да и граждан других стран, ударят и санкции, принятые непосредственно против Китая. Антикитайские санкции затронули крупнейших в мире (более 55% общемирового производства) производителей полупроводниковой памяти - компании Samsung и SK Hynix. А это значит, что проблемы с поставками и производством скажутся практически на всём рынке потребительской электроники, так как такую память используют в производстве от смартфонов и ноутбуков до автомобилей и устройств "умного" дома.