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Санкции США, направленные на ограничение военной мощи Китая ударят и по карманам простых граждан. Южнокорейские компании Samsung и SK Hynix - два крупнейших в мире производителя полупроводников, столкнутся с дальнейшими ограничениями, касающимися возможностей производства продукции в Китае. Samsung и SK Hynix специализируются на производстве чипов памяти и имеют производственные мощности в Китае, где они выпускают продукцию. Свежие комментарии по поводу новых ограничений были сделаны чиновником Министерства торговли в четверг в Вашингтоне. "Samsung и SK Hynix ведут "диалог" с правительством США о новых ограничениях", - говорит заместитель министра торговли США.

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Новые санкции станут последними в серии шагов, которые сменяющие друг друга администрации предпринимали для противодействия использованию Китаем передовых технологий производства микросхем в военных целях. США уже ввели санкции против крупнейшего китайского производителя микросхем, компании Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), а таким производителям, как Taiwan Semiconductor Manufacturing COmpany (TSMC), запрещено поставлять в страну передовые микросхемы с размером элементов менее 7 нанометров.

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Samsung и SK Hynix контролируют более половины мирового рынка памяти NAND, причем Samsung является доминирующим игроком с 33% долей, а SK Hynix занимает второе место с 20%, согласно данным Trendforce.

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