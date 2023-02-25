Искусственный интеллект общего назначения (AGI) - это термин, обозначающий системы искусственного интеллекта (ИИ), способные выполнять любые задачи, которые под силу человеку, или даже лучше. Достижение AGI является одной из самых амбициозных и противоречивых целей в области ИИ, поскольку может иметь глубокие последствия для будущего человечества. OpenAI, компания по исследованию ИИ, стоящая за ChatGPT, недавно опубликовала сообщение в блоге, которое даёт представление о том, как компания будет справляться с задачами по созданию и управлению AGI.
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OpenAI хочет, чтобы AGI "расширил возможности человечества для максимального процветания Вселенной". С AGI могут возникнуть потенциальные риски и неопределенности, такие как неправильное использование, несчастные случаи и даже разрушение общества. Может даже возникнуть проблема "Терминатора". Для решения этой проблемы OpenAI предложила ряд законов и принципов, которыми она будет руководствоваться в своей работе над AGI:
- Развертывание и изучение менее мощных систем ИИ в реальном мире для получения опыта и обратной связи
- Демократизация доступа к ИИ и управление им
- Обеспечение того, чтобы системы ИИ действовали в соответствии с человеческими ценностями и предпочтениями
- Укрепление институтов мира для согласования широких границ использования и регулирования ИИ
- Обмен информацией о прогрессе ИИ с общественностью и обращение к различным заинтересованным сторонам с просьбой внести свой вклад
Безусловно, существуют и другие факторы, которые будут определять, как развитие AGI повлияет на человечество. К этим факторам относятся сроки (сколько времени потребуется для создания AGI), скорость обучения (насколько быстро AGI будет самосовершенствоваться), координация (насколько хорошо различные субъекты будут сотрудничать или конкурировать в развитии AGI) и безопасность (насколько хорошо AGI будет соответствовать целям человечества).
При этом OpenAI также предупреждает о том, что все не предсказуемо, и даже у самой компании нет всех ответов и решений потенциальных проблем в будущем, особенно после того, как AGI станет мейнстримом. Компания заявляет, что в долгосрочной перспективе разговор о том, как управлять этими системами, как справедливо распределить их преимущества и как справедливо разделить доступ, просто необходим.