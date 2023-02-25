Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
AnLesha За пост начислено вознаграждение
OpenAI боится повторения сценария "Терминатора" и вводит новые "законы робототехники"
Кажется, опасения компании не безосновательны
рекомендации
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Искусственный интеллект общего назначения (AGI) - это термин, обозначающий системы искусственного интеллекта (ИИ), способные выполнять любые задачи, которые под силу человеку, или даже лучше. Достижение AGI является одной из самых амбициозных и противоречивых целей в области ИИ, поскольку может иметь глубокие последствия для будущего человечества. OpenAI, компания по исследованию ИИ, стоящая за ChatGPT, недавно опубликовала сообщение в блоге, которое даёт представление о том, как компания будет справляться с задачами по созданию и управлению AGI.

реклама

OpenAI хочет, чтобы AGI "расширил возможности человечества для максимального процветания Вселенной". С AGI могут возникнуть потенциальные риски и неопределенности, такие как неправильное использование, несчастные случаи и даже разрушение общества. Может даже возникнуть проблема "Терминатора". Для решения этой проблемы OpenAI предложила ряд законов и принципов, которыми она будет руководствоваться в своей работе над AGI:

  • Развертывание и изучение менее мощных систем ИИ в реальном мире для получения опыта и обратной связи
  • Демократизация доступа к ИИ и управление им
  • Обеспечение того, чтобы системы ИИ действовали в соответствии с человеческими ценностями и предпочтениями
  • Укрепление институтов мира для согласования широких границ использования и регулирования ИИ
  • Обмен информацией о прогрессе ИИ с общественностью и обращение к различным заинтересованным сторонам с просьбой внести свой вклад

Безусловно, существуют и другие факторы, которые будут определять, как развитие AGI повлияет на человечество. К этим факторам относятся сроки (сколько времени потребуется для создания AGI), скорость обучения (насколько быстро AGI будет самосовершенствоваться), координация (насколько хорошо различные субъекты будут сотрудничать или конкурировать в развитии AGI) и безопасность (насколько хорошо AGI будет соответствовать целям человечества).

рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

При этом OpenAI также предупреждает о том, что все не предсказуемо, и даже у самой компании нет всех ответов и решений потенциальных проблем в будущем, особенно после того, как AGI станет мейнстримом. Компания заявляет, что в долгосрочной перспективе разговор о том, как управлять этими системами, как справедливо распределить их преимущества и как справедливо разделить доступ, просто необходим.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#искусственный интеллект #artificial intellegence
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NVIDIA: в основе большинства ИИ лежит графический процессор A100 за 10 тыс. долларов
ИИ спрогнозировал рост биткоина: до 60 тыс. долларов к 2034 году
Как ИИ ChatGPT стал популярным блогером и написал 20 новостей на сайте Overclockers.ru
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Минобороны: Украина готовится к вторжению в Приднестровье
16
Евгений Пригожин рассказал о критериях вступления и условиях работы в ЧВК "Вагнер"
13
Российская ракета Х-555 превратила украинский энергоблок ТЭЦ в мешанину из стали и бетона
156
Финальная версия Baldur’s Gate 3 выйдет 31 августа — в том числе и на PS5
1
Пригожин прямо из Бахмута поздравил всех военнослужащих с Днём защитника Отечества
2
Российский морпех по воле случая смог увернуться от выстрела из гранатомёта РПГ-7 и показал видео
10
Зачем Китай представил свой план урегулирования конфликта на Украине
2
НАСА подтвердило падение 500 кг метеорита в США
+
AMD Dragon Range 7945HX идет в ногу с лучшими процессорами Intel в Geekbench 5
+
Раскрыты основные характеристики смартфонов Samsung Galaxy A54 и Galaxy A34
+
Первые 14 танков Leopard 2 из Польши прибыли на Украину
72
В США и Европе отвергли китайский мирный план по Украине ещё до официальной публикации
2
Роботы-хирурги MIRA уже существуют и вполне неплохо справляются с поставленными задачами
+
AMD занимает всего 10% рынка видеокарт, но зарабатывает на геймерах столько же, как и NVIDIA
4
Русский бронированный "шахид-мобиль", созданный на базе МТ-ЛБ разнес вдребезги опорный пункт ВСУ
3
Вместо финских танков "Leopard 2" Украина получит машины разминирования на базе Леопарда
3
Генеральный директор Nvidia заявил, что искусственный интеллект позволит любому стать программистом
7
Видеокарта RTX 4070 Ti подешевела в магазинах РФ и предлагается менее, чем за 80 тысяч рублей
6
AMD Ryzen 9 7945HX опередил по производительности Core i9-13980HX в Geekbench
2
Финляндия согласилась передать Украине три танка Leopard 2
9

Популярные статьи

В США признались, что обманули Германию с танками Abrams и рассказали, что Украине не нужны F-16
113
Откровения действующего бойца ЧВК Вагнер – трофейное оружие, страх в глазах врага и много наёмников
26
Как защитнику Отечества приобрести Apple iPhone 14 128Gb со скидкой 50%, инструкция
20
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Февраль)
16
Топ-10 систем охлаждения по версии ритейлеров и пользователей Оверклокерс.ру
7
10 видеокарт среднего уровня, которые будут справляться с играми еще много лет
27
Субъективное мнение об Atomic Heart
44
ChiCa 2.5: Прошло 11 дней разработки, проверяю насколько прожорлив мой калькулятор (ГП/ЦП/ОЗУ)
17
Кратенький обзор кулера Thermalright Assassin King 120 Plus в связке с Intel Core i5 11400f
2
Самые ожидаемые игровые новинки, которые станут доступны уже в этом году
7

Сейчас обсуждают

Александр Иконников
14:59
То чувство когда 5 кликов мышки это нереально сложное и долгое достижение
Microsoft требует обновиться до Windows 11 даже на неподдерживаемом железе
igorvoroninms
14:59
очень ошибочное мнение
Российская ракета Х-555 превратила украинский энергоблок ТЭЦ в мешанину из стали и бетона
demianus
14:58
Ты дебил и не понимаешь, на что способен Путин! Мало он дома взрывал в России в конце 90-х, отказался помочь с эвакуацией подводников с Курска, и приказ спасти детей в школе Беслана он не отдавал?
На Украине были уничтожены HIMARS и MARS-II в ходе декабрьских боев
Алексей Носков
14:58
Судя по пикселям, он в софтварном режиме играет? О_о
Новый мод Half-Life Ray Traced заметно преображает игру и добавляет ей атмосферности (Видео)
Робин Гудеичь
14:58
Ваша ментальность, рабская, бактерию украинства выводили в концентрационных лагерях смерти Австро-Венгрии - Талергов и Терезин, с одной целью сделать из русских рабов, и учили ненавидеть Россию. Вот ...
В США признались, что обманули Германию с танками Abrams и рассказали, что Украине не нужны F-16
demianus
14:56
Ахаха))) разве что в твоих розовых снах рашка уничтожила хаймарсы)))
На Украине были уничтожены HIMARS и MARS-II в ходе декабрьских боев
igorvoroninms
14:56
юххууу,свежего мяса не хватает ахаах,вперед сдонуть
Евгений Пригожин рассказал о критериях вступления и условиях работы в ЧВК "Вагнер"
Павел Новицкий
14:55
Сокращение в основном затронуты в больших компаниях, таких как мелкософт, epam, faсebook и т.д., в первую очередь это оптимизация кадров, в таких больших компаниях раздутый штат, когда доходит до абсу...
Генеральный директор Nvidia заявил, что искусственный интеллект позволит любому стать программистом
McLaren AMG
14:53
Ждите скидок на алике и берите за 23-24к) Тут главное с охлаждением быть уверенным, а то х3д печка та еще
Собираю ультимативный геймерский ПК под себя за 150 000р – Ryzen 7 5800X3D + GeForce RTX 3070 Ti
Робин Гудеичь
14:52
С радостью бы изолировались от вас навсегда, но ВВП против, говорит автаркия слишком просто, да и мир без нас загнётся.
В США признались, что обманули Германию с танками Abrams и рассказали, что Украине не нужны F-16
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем