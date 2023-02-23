Основатель ЧВК "Вагнер" записал видеообращение непосредственно из Бахмута, где идут бои

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Глава ЧВК "Вагнер", Евгений Пригожин поздравил всех военнослужащих с Днём защитника Отечества, находясь непосредственно у линии боевого соприкосновения в Бахмуте (Артёмовске).

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В своём видеообращении Пригожин поздравил "всех парней, которые воюют, находятся на передовой, в госпиталях. Военных, которые сражаются за защиту нашей Родины, добровольцев и тех, кто производит оружие и боеприпасы (...) Всех с Днем защитника Отечества", - заявил руководитель "оркестра".

По сообщениям "музыкантов", всего в 400 метрах от того места, где Пригожин записывал своё обращение, "Вагнеровцы" вели боевые действия с ВСУ за несколько многоэтажек. По словам военнослужащих до центра города "осталось совсем чуть-чуть".

По информации, опубликованной в телеграм-канале Пригожина, штурмовые отряды "Вагнера" успешно наступают в северо-восточном районе города под названием "Мясокомбинат". На юго-востоке, в районе Забахмутка, личный состав "музыкантов" взял под свой контроль линию пятиэтажек а также два квартала частной застройки, расположенных между ул. Ростовской и Первомайским переулком.

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По имеющимся данным, военное командование ВСУ приняло решение о выводе из города одного батальона, который понёс огромные потери.