ЧВК "Вагнер" наносит ВСУ огромные потери

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Глава ЧВК "Вагнер" поделился информацией, согласно которой с начала специальной военной операции военнослужащие ВСУ потеряли в вооружённых столкновениях с ЧВК "Вагнер" примерно 110 тысяч человек, включая потери западных наёмников.

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"Вооружённые силы Украины, а также другие формирования, решившие проверить свои силы в бою с ЧВК "Вагнер", с начала СВО потеряли в боях с нами около 110 тысяч человек", — пишет пресс-служба Пригожина. Кроме того, Пригожин опроверг сообщения о том, что безвозвратные потери ЧВК "Вагнер" за время проведения СВО перевалили за тридцать тысяч человек.

ЧВК "Вагнер" уже не раз показывали высокую результативность. Так, один из командиров ЧВК "Вагнер", Герой России Антон Елизаров раскрыл потери ВСУ в Соледаре - на каждого убитого бойца ЧВК пришлось по 7 "двухсотых" солдат ВСУ. ВСУ потеряли в семь раз больше солдат, чем российская сторона.

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В МО РФ рассказали, что ВСУ потеряли за сутки на Донецком направлении около 170 бойцов, а в районе Краматорска накрыт огнём склад боеприпасов, RT. Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под полный контроль стратегический пункт Парасковиевку.